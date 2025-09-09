Προσωρινή διακοπή διάθεσης εισιτηρίων σε επιλεγμένα δρομολόγια της Hellenic Train

Η Hellenic Train, με ανακοίνωσή της, ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι, λόγω επικαιροποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων, διακόπτεται προσωρινά η πώληση εισιτηρίων για τις αμαξοστοιχίες Intercity 50, 51 και 57 στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα.

Η αναστολή ισχύει από σήμερα και αφορά κρατήσεις για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, προς το παρόν είναι διαθέσιμα μόνο εισιτήρια για τα δρομολόγια της αμαξοστοιχίας Intercity 56 στο ίδιο χρονικό διάστημα. Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, η διάθεση θα επανέλθει κανονικά για το σύνολο των δρομολογίων.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση αναφέρει ότι εταιρεία θα προχωρήσει σε νεότερη ανακοίνωση για την πλήρη αποκατάσταση της υπηρεσίας και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού.