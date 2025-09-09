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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για μείωση της σπατάλης υφασμάτων και τροφίμων
Ειδήσεις
16:12 - 09 Σεπ 2025

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για μείωση της σπατάλης υφασμάτων και τροφίμων

Reporter.gr Newsroom
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Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά νέα μέτρα που στοχεύουν στην πρόληψη και τον περιορισμό των αποβλήτων τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη.

Η αναθεωρημένη νομοθεσία για τη σπατάλη τροφίμων θεσπίζει δεσμευτικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030: μείωση 10% από την επεξεργασία και μεταποίηση τροφίμων και 30% κατά κεφαλήν από το λιανικό εμπόριο, τα εστιατόρια, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας και τα νοικοκυριά, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2021-2023. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουν ότι οι βασικοί οικονομικοί παράγοντες του κλάδου θα διευκολύνουν τη δωρεά απούλητων, αλλά ασφαλών για κατανάλωση, τροφίμων.

Στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών, οι παραγωγοί θα επωμιστούν το κόστος συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης μέσω συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, τα οποία κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να θεσπίσει εντός 30 μηνών. Οι κανόνες αυτοί θα ισχύουν για όλους τους παραγωγούς, ανεξάρτητα από το αν δραστηριοποιούνται εντός ή εκτός ΕΕ, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα διαθέτουν έναν επιπλέον χρόνο συμμόρφωσης. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται προϊόντα όπως ρούχα, υποδήματα, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα και κουρτίνες, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν τις ρυθμίσεις και στα στρώματα.

Η νομοθεσία θα υπογραφεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν 20 μήνες για να ενσωματώσουν τους νέους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 16:22
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