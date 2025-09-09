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Παραιτήθηκε ο Μπαϊρού: Ο Μακρόν σε αναζήτηση πρωθυπουργού - Τα σενάρια διαδοχής
Ειδήσεις
16:12 - 09 Σεπ 2025

Παραιτήθηκε ο Μπαϊρού: Ο Μακρόν σε αναζήτηση πρωθυπουργού - Τα σενάρια διαδοχής

Reporter.gr Newsroom
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Με την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού το μεσημέρι της Τρίτης 9/9 στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, η Γαλλία δεν αντιμετωπίζει απλώς την έκτη αλλαγή πρωθυπουργού από το 2017, αλλά και την πρόκληση να αποφευχθεί μια νέα περίοδος πολιτικής ακυβερνησίας. 

Ο Φρανσουά Μπαϊρού έφτασε το μεσημέρι στο Μέγαρο των Ηλυσίων προκεικμένου να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την επομένη της πτώσης της κυβέρνησής του στη γαλλική Εθνοσυνέλευση και μετά από μόλις εννέα μήνες θητείας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θέλει να κινηθεί γρήγορα και να αναγγείλει τον επόμενο πρωθυπουργό. Κάτι που βρίσκει σύμφωνο και τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Μπρουνό Ρεταϊλό, ο οποίος έκανε λόγο για την «επείγουσα» ανάγκη αντικατάστασης του Μπαϊρού, επισημαίνοντας παράλληλα τον «κίνδυνο αναταραχής» που ενδεχομένως προκύπτει από τη διακυβέρνηση χωρίς σταθερό πρωθυπουργό.

Η γαλλική προεδρία βιαζόμενη να καταστείλει τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ανακοίνωσε ότι ο διάδοχος του Μπαϊρού θα διοριστεί «τις επόμενες ημέρες», επιχειρώντας έτσι να διασφαλίσει τη συνέχεια της κυβερνητικής λειτουργίας. Ο Μπαϊρού υπήρξε ο έκτος πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της θητείας Μακρόν και ο πέμπτος από το 2022, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ασταθή πολιτική κατάσταση.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) έχει εκφράσει την πρόθεσή του να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε μια νέα κυβέρνηση, αν και παραμένει ασαφές αν μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία μιας προσωπικότητας όπως ο Ολιβιέ Φορ θα μπορούσε να διατηρηθεί. Ο Φορ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, τόνισε ότι είναι καιρός η αριστερά να επιστρέψει στην εξουσία και να σπάσει τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Οι επικρατέστερες επιλογές για τη διαδοχή

Στο Παρίσι κυκλοφορούν έντονα σενάρια για τη διαδοχή, με επικρατέστερες επιλογές προσωπικότητες με εμπειρία και στενή σχέση εμπιστοσύνης με τον Μακρόν, όπως ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν και ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνί. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η υπουργός Υγείας Κατρίν Βοτρέν και ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ, οι οποίοι θεωρούνται ικανοί να συνεχίσουν τη σταθερότητα της κυβέρνησης.

Εκτός του υπουργικού συμβουλίου, εξετάζονται και υποψήφιοι εκτός κυβέρνησης. Ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, ηγέτης προοδευτικού αριστερού κινήματος, και ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ, με θητεία στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, θεωρούνται πιθανοί υποψήφιοι που θα μπορούσαν να ενισχύσουν και να διευρύνουν τις πολιτικές ισορροπίες, διαμορφώνοντας έτσι ένα πιο ευρύ κυβερνητικό πλαίσιο.

Κίνημα «Αρνηθείτε τα πάντα» & γαλλικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, oι γαλλικές επιχειρήσεις ανησυχούν για τον αντίκτυπο της πολιτικής κρίσης. «Η πτώση της κυβέρνησης προστίθεται σε μήνες πολιτικής αστάθειας που ήδη έχουν υπονομεύσει την οικονομική εμπιστοσύνη», δήλωσε η Μάγια Νοέλ από τον τεχνολογικό λόμπι France Digitale. «Στον τομέα της καινοτομίας, αυτή η αστάθεια έχει άμεσο κόστος: επιβραδύνει τις επενδύσεις και τις προσλήψεις».

Η χώρα ετοιμάζεται επίσης για τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «Αρνηθείτε τα Πάντα» την Τετάρτη, οι οποίες έχουν αναδειχθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορεί να αποτελέσουν ανάλογο των εκτεταμένων διαδηλώσεων «Κίτρινων Γιλέκων» που συγκλόνισαν τη χώρα το 2018-2019.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 16:13
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