ΕΕ: Σχέδιο-σοκ για «πράσινο τέλος» στις πτήσεις – Αυξήσεις από €7 έως €45 στα εισιτήρια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μια σημαντική αναθεώρηση της κλιματικής της πολιτικής στον τομέα των αερομεταφορών, με την πιθανή επιβολή κόστους άνθρακα σε όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από το έδαφός της, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ των Financial Times.

Η εξέλιξη αυτή, εφόσον προχωρήσει, αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από διεθνείς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και από τον ίδιο τον κλάδο των αερομεταφορών, που ήδη πιέζεται από τις αυξημένες τιμές καυσίμων.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χειρίζονται την κλιματική πολιτική αναμένεται να παρουσιάσουν την πρόταση σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου με εκπροσώπους της βιομηχανίας και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Παράλληλα, στη συζήτηση θα τεθούν και οι βασικές κατευθύνσεις για την ευρύτερη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS).

Το ETS αποτελεί μηχανισμό «ανώτατου ορίου και εμπορίας ρύπων», μέσω του οποίου τίθεται πλαφόν στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών. Στόχος του συστήματος είναι η ενίσχυση των επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες και η σταδιακή απανθρακοποίηση της οικονομίας.

Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη του κόστους ενέργειας, με ορισμένα κράτη-μέλη να εκφράζουν ανησυχίες ότι το ETS επιβαρύνει επιπλέον τη βιομηχανία. Αντίθετα, υποστηρικτές του συστήματος επιμένουν ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ.

Σήμερα, το ETS εφαρμόζεται μόνο στις πτήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας διαδρομές όπως Δουβλίνο–Παρίσι, αλλά όχι διεθνείς πτήσεις όπως Παρίσι–Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την υπό εξέταση πρόταση, το πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλες τις αναχωρήσεις από ευρωπαϊκό έδαφος, ανεξαρτήτως προορισμού.

Αξιωματούχοι της ΕΕ εκτιμούν ότι η διεύρυνση του συστήματος είναι αναγκαία, καθώς άλλες πρωτοβουλίες περιορισμού των εκπομπών στον αεροπορικό τομέα δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Αντιρρήσεις από τις αεροπορικές εταιρείες

Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως η Ryanair και η easyJet, έχουν ήδη εκφράσει αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και ωθεί τους επιβάτες σε προορισμούς εκτός ΕΕ, όπως η Τουρκία, όπου το συνολικό κόστος διακοπών καθίσταται χαμηλότερο. Από την άλλη πλευρά, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η British Airways και η Air France αναμένεται επίσης να αντιδράσουν, καθώς οι διεθνείς πτήσεις αποτελούν βασική πηγή εσόδων τους.

Η πιθανή επέκταση του ETS εκτιμάται ότι θα αυξήσει το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου κατά περίπου 7 ευρώ εντός ΕΕ, ενώ για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων η επιβάρυνση θα μπορούσε να φτάσει τα 45 ευρώ κατά μέσο όρο. Τα συνολικά έσοδα για την ΕΕ και τα κράτη-μέλη εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ανέλθουν έως και τα 17 δισ. ευρώ μέχρι το 2030.

Την ίδια ώρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν εδώ και χρόνια την πλήρη επέκταση του συστήματος, επισημαίνοντας τόσο την ανάγκη μείωσης των εκπομπών όσο και τη σημαντική δημοσιονομική απόδοση του μέτρου.

Παρότι ο κλάδος των αερομεταφορών ευθύνεται για περίπου το 3% των παγκόσμιων εκπομπών, στην Ευρώπη οι εκπομπές του έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% από το 2005, όταν τέθηκε σε ισχύ το ETS, την ώρα που άλλοι τομείς έχουν καταγράψει μείωση.