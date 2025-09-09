ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Axia για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρές επιδόσεις στο α’ εξάμηνο με «μοχλό» κατασκευές και παραχωρήσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16:13 - 09 Σεπ 2025

Axia για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρές επιδόσεις στο α’ εξάμηνο με «μοχλό» κατασκευές και παραχωρήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη σύσταση «buy» («αγορά») για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί η Axia Ventures, σύμφωνα με σημερινή (9/9) της ανάλυση, ενώ η τιμή στόχος παραμένει αμετάβλητη στα 27,40 ευρώ ανά μετοχή.  

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών η μετοχή έκλεισε στα 22,06 ευρώ.

Η εταιρεία πρόκειται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2025 αύριο (10/9), πριν το άνοιγμα της αγοράς, με την Axia να εκτιμά ότι ο Όμιλος θα παρουσιάσει ένα ακόμη ισχυρό σετ αποτελεσμάτων, συνεχίζοντας τη θετική πορεία που είχε καταγραφεί και στο προηγούμενο τρίμηνο.

Η επενδυτική εταιρεία αναμένει σημαντική ενίσχυση των επιδόσεων τόσο στον Κατασκευαστικό Τομέα, όσο και στον τομέα των Παραχωρήσεων, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τη λειτουργία της Αττικής Οδού. Παράλληλα, αναμένει σταθεροποίηση της κερδοφορίας από τις δραστηριότητες στη Συμβατική Ενέργεια και την Παραγωγή.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα έσοδα του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025 θα διαμορφωθούν στα 1,902 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 39,4% σε ετήσια βάση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται στα 280,9 εκατ. ευρώ (+62,7%). Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας εκτιμώνται στα 54,3 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας οριακή μείωση -1,2%.

Ο Όμιλος θα ανακοινώσει επίσημα τα αποτελέσματα στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, μαζί με αναλυτική Έκθεση Επενδυτικών Σχέσεων, ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη με αναλυτές την 1η Οκτωβρίου.

Ανάλυση ανά τομέα:

α. Κατασκευές:

Η Axia προβλέπει επιτάχυνση των κατασκευαστικών εσόδων στο β’ τρίμηνο και συνολικά για το α’ εξάμηνο, στα 780 εκατ. ευρώ (+35% ετησίως), λόγω της υλοποίησης σημαντικού ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, ενισχυμένου και από ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Η κερδοφορία αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της σύνθεσης του ανεκτέλεστου έργου – πάνω από το 50% αφορά ίδιες επενδύσεις του Ομίλου, που φέρνουν υψηλότερα περιθώρια. Το περιθώριο EBITDA προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 80 μονάδες βάσης, στο 11,2%, με το προσαρμοσμένο EBITDA του τομέα να διαμορφώνεται στα 87,4 εκατ. ευρώ (+45%).

β. Παραχωρήσεις:

Τα έσοδα στον τομέα των Παραχωρήσεων προβλέπεται να φτάσουν τα 245,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά +90%, κυρίως λόγω της πλήρους ενσωμάτωσης της Αττικής Οδού για ολόκληρο το εξάμηνο (ενοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2024).

Επιπλέον, παρατηρείται ισχυρή οργανική αύξηση κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους του Ομίλου, με την Αττική Οδό να εμφανίζει +4,6% και τη Νέα και Κεντρική Οδό +7,5% σε ετήσια βάση. Το προσαρμοσμένο EBITDA του τομέα αναμένεται στα 159,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά +105%.

γ. Συμβατική Ενέργεια – Παραγωγή και Προμήθεια:

Η άνοδος των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (μέση ΟΤΣ +37%) εκτιμάται ότι θα οδηγήσει τα έσοδα στα 908,4 εκατ. ευρώ (+32%). Ωστόσο, ενώ αναμένεται αύξηση της κερδοφορίας από την παραγωγή, η προμήθεια ενέργειας προβλέπεται να πιεστεί λόγω αυξημένου ανταγωνισμού. Το προσαρμοσμένο EBITDA του τομέα υπολογίζεται στα 44,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 5,0% σε ετήσια βάση.

Κάτω από το επίπεδο των προσαρμοσμένων EBITDA, κυρίως εξαιτίας της ενοποίησης της Αττικής Οδού, υπολογίζονται:

  • Αποσβέσεις ύψους 101,9 εκατ. ευρώ (+38%)
  • Λοιπά μη ταμειακά έξοδα στα 39,9 εκατ. ευρώ, από 24,9 εκατ. πέρυσι
  • Χρηματοοικονομικά έξοδα στα 74,9 εκατ. ευρώ, έναντι 68,1 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2024

Υπολογίζοντας φορολογικό συντελεστή 22%, προκύπτουν τελικά προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 54,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή κάμψη της τάξης του -1,2%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές
Χρηματιστήρια

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.
Ανακοινώσεις

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.
Ανακοινώσεις

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Ειδήσεις
27/06/2026 - 10:01

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:57

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:38

Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:04

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώθηκαν τα στερεωτικά έργα προστασίας στον μεσαιωνικό Πύργο του Κουτουμουλά στην Εύβοια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ