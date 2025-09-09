Axia για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρές επιδόσεις στο α’ εξάμηνο με «μοχλό» κατασκευές και παραχωρήσεις

Τη σύσταση «buy» («αγορά») για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί η Axia Ventures, σύμφωνα με σημερινή (9/9) της ανάλυση, ενώ η τιμή στόχος παραμένει αμετάβλητη στα 27,40 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών η μετοχή έκλεισε στα 22,06 ευρώ.

Η εταιρεία πρόκειται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2025 αύριο (10/9), πριν το άνοιγμα της αγοράς, με την Axia να εκτιμά ότι ο Όμιλος θα παρουσιάσει ένα ακόμη ισχυρό σετ αποτελεσμάτων, συνεχίζοντας τη θετική πορεία που είχε καταγραφεί και στο προηγούμενο τρίμηνο.

Η επενδυτική εταιρεία αναμένει σημαντική ενίσχυση των επιδόσεων τόσο στον Κατασκευαστικό Τομέα, όσο και στον τομέα των Παραχωρήσεων, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τη λειτουργία της Αττικής Οδού. Παράλληλα, αναμένει σταθεροποίηση της κερδοφορίας από τις δραστηριότητες στη Συμβατική Ενέργεια και την Παραγωγή.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα έσοδα του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025 θα διαμορφωθούν στα 1,902 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 39,4% σε ετήσια βάση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται στα 280,9 εκατ. ευρώ (+62,7%). Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας εκτιμώνται στα 54,3 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας οριακή μείωση -1,2%.

Ο Όμιλος θα ανακοινώσει επίσημα τα αποτελέσματα στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, μαζί με αναλυτική Έκθεση Επενδυτικών Σχέσεων, ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη με αναλυτές την 1η Οκτωβρίου.

Ανάλυση ανά τομέα:

α. Κατασκευές:

Η Axia προβλέπει επιτάχυνση των κατασκευαστικών εσόδων στο β’ τρίμηνο και συνολικά για το α’ εξάμηνο, στα 780 εκατ. ευρώ (+35% ετησίως), λόγω της υλοποίησης σημαντικού ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, ενισχυμένου και από ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Η κερδοφορία αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της σύνθεσης του ανεκτέλεστου έργου – πάνω από το 50% αφορά ίδιες επενδύσεις του Ομίλου, που φέρνουν υψηλότερα περιθώρια. Το περιθώριο EBITDA προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 80 μονάδες βάσης, στο 11,2%, με το προσαρμοσμένο EBITDA του τομέα να διαμορφώνεται στα 87,4 εκατ. ευρώ (+45%).

β. Παραχωρήσεις:

Τα έσοδα στον τομέα των Παραχωρήσεων προβλέπεται να φτάσουν τα 245,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά +90%, κυρίως λόγω της πλήρους ενσωμάτωσης της Αττικής Οδού για ολόκληρο το εξάμηνο (ενοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2024).

Επιπλέον, παρατηρείται ισχυρή οργανική αύξηση κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους του Ομίλου, με την Αττική Οδό να εμφανίζει +4,6% και τη Νέα και Κεντρική Οδό +7,5% σε ετήσια βάση. Το προσαρμοσμένο EBITDA του τομέα αναμένεται στα 159,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά +105%.

γ. Συμβατική Ενέργεια – Παραγωγή και Προμήθεια:

Η άνοδος των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (μέση ΟΤΣ +37%) εκτιμάται ότι θα οδηγήσει τα έσοδα στα 908,4 εκατ. ευρώ (+32%). Ωστόσο, ενώ αναμένεται αύξηση της κερδοφορίας από την παραγωγή, η προμήθεια ενέργειας προβλέπεται να πιεστεί λόγω αυξημένου ανταγωνισμού. Το προσαρμοσμένο EBITDA του τομέα υπολογίζεται στα 44,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 5,0% σε ετήσια βάση.

Κάτω από το επίπεδο των προσαρμοσμένων EBITDA, κυρίως εξαιτίας της ενοποίησης της Αττικής Οδού, υπολογίζονται:

Αποσβέσεις ύψους 101,9 εκατ. ευρώ ( +38% )

ύψους ( ) Λοιπά μη ταμειακά έξοδα στα 39,9 εκατ. ευρώ , από 24,9 εκατ. πέρυσι

στα , από πέρυσι Χρηματοοικονομικά έξοδα στα 74,9 εκατ. ευρώ, έναντι 68,1 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2024

Υπολογίζοντας φορολογικό συντελεστή 22%, προκύπτουν τελικά προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 54,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή κάμψη της τάξης του -1,2%.