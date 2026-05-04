MINOAN LINES: Με σταθερές τιμές, ετήσιες παροχές, αλλά και εποχιακές προσφορές

Η MINOAN LINES αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για το επιβατικό κοινό διατηρώντας τις τιμές των εισιτηρίων αμετάβλητες, παρά τις προκλήσεις και τις αυξημένες πιέσεις της περιόδου.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, συνεχίζει να διευκολύνει την πρόσβαση στην Κρήτη, τη Μήλο αλλά και την Αττική για όσους ταξιδεύουν από τα νησιά. Τον Μάιο, η MINOAN LINES προσφέρει επιπλέον κίνητρα για να την επιλέξετε και να απολαύσετε ένα ποιοτικό και ασφαλές ταξίδι.

MID WEEK OFFER : ταξιδέψτε με 25% έκπτωση στην οικονομική θέση και 15% σε καμπίνες και VIP θέσεις για ταξίδια τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη - έως τις 27 Μαΐου

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Παράλληλα η εμβληματική ελληνική εταιρεία, βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025 από τα Lloyd’s List Greek Shipping Awards, στηρίζει διαχρονικά ειδικές κατηγορίες επιβατών, προσφέροντας εκπτώσεις όπως έως 50% έκπτωση για φοιτητές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και 20% για ανέργους. Και βέβαια η MINOAN LINES είναι η μόνη εταιρεία που προσφέρει μόνιμη έκπτωση 25% για άτομα άνω των 60 ετών σε όλες τις θέσεις, όλο το χρόνο.