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Πρόστιμο €3,8 εκατ. στον ανάδοχο αναβάθμισης 14 συρμών του ΗΣΑΠ
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11:00 - 02 Δεκ 2025

Πρόστιμο €3,8 εκατ. στον ανάδοχο αναβάθμισης 14 συρμών του ΗΣΑΠ

Reporter.gr Newsroom
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Στην επιβολή προστίμου 3,8 εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στην ισπανική εταιρεία CAF S.A., για σημαντική καθυστέρηση στο έργο αναβάθμισης 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό (Κηφισιά-Πειραιάς) προχωρά η ΣΤΑΣΥ.

Πρόκειται για συρμούς 8ης παραλαβής, που ανακαινίζονται, με στόχο να επιστρέψουν στις ράγες πιο αξιόπιστοι, πιο άνετοι και ικανοί να προσφέρουν περισσότερα και συνεπή δρομολόγια στους επιβάτες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ , το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε νέο αίτημα της CAF, μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συνόλου του έργου για τον Σεπτέμβριο του 2027, κρίνοντας ως αβάσιμους τους λόγους που επικαλέστηκε η εταιρεία.

Αντ’ αυτού, αποφάσισε να δοθεί παράταση στους τμηματικούς χρόνους παράδοσης της σύμβασης και ταυτόχρονη επιβολή του προβλεπόμενου από τη σύμβαση προστίμου για τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις, που διαμορφώνεται στο 5% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης.

«Η αναβάθμιση των 14 συρμών, είναι ένα έργο κρίσιμο για τη λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό, που θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τον επιβάτη υπηρεσιών και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. Το έργο, προβλέπει την αναβάθμιση και τμηματική παράδοση στην κυκλοφορία 14 συρμών, με τον πρώτο να αναμένεται να κυκλοφορήσει στο δίκτυο της Γραμμής 1 του Μετρό την άνοιξη του 2026» τονίζει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.

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