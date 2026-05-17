Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
12:30 - 17 Μάι 2026

Συνεχίζονται οι εργασίες για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και την ανάπτυξη δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας, με τη ΣΤΑΣΥ να ανακοινώνει ότι από την Κυριακή 17 Μαΐου ξεκινούν παρεμβάσεις στο τμήμα «Σεπόλια – Μεταξουργείο».  

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τις νυχτερινές ώρες και θα συνοδεύονται από προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, κυρίως από Κυριακή έως Πέμπτη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σταθμοί «Σεπόλια», «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες πριν από την κανονική λήξη της λειτουργίας.

Ο σταθμός «Αττική» θα παραμείνει ανοιχτός αποκλειστικά για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), που συνδέει την Κηφισιά με τον Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται μόνο στα τμήματα «Ανθούπολη – Άγιος Αντώνιος» και «Ομόνοια – Ελληνικό».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν σε συγκεκριμένες ώρες από κάθε σταθμό, με δρομολόγια τόσο προς Ελληνικό όσο και προς Ανθούπολη, ώστε να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό πριν τη διακοπή της λειτουργίας.

Για τη διευκόλυνση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θα δρομολογεί προσωρινά τη λεωφορειακή γραμμή Χ19, η οποία θα συνδέει τον σταθμό Ομόνοια με τον σταθμό Άγιος Αντώνιος, με στάσεις σε βασικά σημεία κατά μήκος της διαδρομής.

Στην ανακοίνωσή της, η ΣΤΑΣΥ αναγνωρίζει την ταλαιπωρία που μπορεί να προκληθεί στους επιβάτες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στη βελτίωση των μετακινήσεων στο δίκτυο του Μετρό.

