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Αβεβαιότητα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Fed - Εκτοξεύεται η Bayer
Χρηματιστήρια
10:51 - 02 Δεκ 2025

Αβεβαιότητα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Fed - Εκτοξεύεται η Bayer

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται μικτά την Τρίτη (2/12), με τους δείκτες να δυσκολεύονται να βρουν κατεύθυνση μετά τη γενικευμένη πτώση που σημάδεψε την πρώτη ημέρα του νέου μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 βρισκόταν ελαφρώς πάνω από το μηδέν στις 575,27 μονάδες, χωρίς να καταγράφεται ενιαία τάση μεταξύ των κλάδων και των μεγάλων χρηματιστηρίων.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,30% στις 23.676,93 μονάδες. Από την άλλη, ο γαλλικός CAC παρουσιάζει ήπιες μεταβολές ενισχυόμενος ελαφρώς κατά 0,09% στις 8.106,91 μονάδες, ενώ αντίστοιχη είναι και η εικόνα του βρετανικού FTSE που καταγράφει μικρή άνοδο 0,08% στις 9,709,85 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,72% στις 16.508,40 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB κερδίζει 0,49% στις 43.474,00 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι περιφερειακές μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας μια δυσοίωνη αρχή για τον τελευταίο μήνα διαπραγμάτευσης του έτους, καθώς οι επενδυτές πλέον αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 9-10 Δεκεμβρίου. Οι traders τιμολογούν πιθανότητα 87,2% για μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch Tool.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Αγγλίας παρακολουθεί επίσης στενά τη Fed, δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC η Megan Greene, μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της BoE.

«Περίπου οι μισές κινήσεις στη δική μας καμπύλη δημιουργούνται αποκλειστικά εκτός Ηνωμένου Βασιλείου», είπε η Greene στη Ritika Gupta του CNBC τη Δευτέρα. Η Τράπεζα της Αγγλίας δεν έχει δεσμευθεί για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, αλλά οι οικονομολόγοι ευρέως αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, δεδομένων των ενδείξεων αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού που πιθανότατα θα ενισχυθεί περαιτέρω από τα αποπληθωριστικά μέτρα στον περσινό Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό, καθώς και της υποτονικής ανάπτυξης και της εξασθένησης της αγοράς εργασίας.

Στις επιχειρηματικές ειδήσεις, ο γερμανικός βιοτεχνολογικός κολοσσός Bayer εξασφάλισε τη Δευτέρα τη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ για περιορισμό των δικαστικών διαδικασιών στις ΗΠΑ σχετικά με το ζιζανιοκτόνο Roundup. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο 14%.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει χιλιάδες αγωγές που ισχυρίζονται ότι το ζιζανιοκτόνο προκαλεί προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου και έχει ήδη καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια σε ενάγοντες.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός γενικός εισαγγελέας D. John Sauer προέτρεψε τη Δευτέρα το Ανώτατο Δικαστήριο να περιορίσει τις αγωγές κατά της Bayer, υποστηρίζοντας τον ισχυρισμό της εταιρείας ότι η ομοσπονδιακή νομοθεσία για τα φυτοφάρμακα υπερισχύει των απαιτήσεων που βασίζονται στη νομοθεσία των επιμέρους πολιτειών.

«Η υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι ένα σημαντικό βήμα και καλό νέο για τους Αμερικανούς αγρότες, οι οποίοι χρειάζονται κανονιστική σαφήνεια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Bayer, Bill Anderson. «Οι διακυβεύσεις δεν θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες, καθώς η κακή εφαρμογή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας θέτει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα καινοτόμων εργαλείων για τους αγρότες και τις επενδύσεις στη μεγαλύτερη οικονομία των ΗΠΑ».

Υπενθυμίζεται ότι η Bayer είχε αποκτήσει την κατασκευάστρια του Roundup, Monsanto, για πάνω από 60 δισ. δολάρια το 2018.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν σχετικά σταθερά το βράδυ της Δευτέρας μετά την αδύναμη έναρξη των συναλλαγών για τον Δεκέμβριο.

Την Τρίτη στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις κερδών. Τα οικονομικά στοιχεία που αναμένονται περιλαμβάνουν τα στοιχεία ανεργίας της Ισπανίας και της Ιταλίας, καθώς και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ΕΕ.

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