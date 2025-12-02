Μαζικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς στη Βουλγαρία – Συγκρούσεις και συλλήψεις στη Σόφια

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στη Βουλγαρία όπως δρόμους σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά όπως διαφθοράς. Η συγκέντρωση στην Πλατεία του Κοινοβουλίου, στη Σόφια, ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων· οι πολίτες ζητούσαν αλλαγή κυβέρνησης, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Μαφία» και «Παραίτηση».

Συγκρούσεις με την αστυνομία

Μετά τη συγκέντρωση σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο AFP. Μερικοί διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια στα κεντρικά γραφεία του κόμματος DPS, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση. Η γερμανική Tagesschau αναφέρει ότι διαδηλωτές πετούσαν μπουκάλια νερού και κροτίδες, άναψαν κάδους απορριμμάτων και έσπασαν μια βιτρίνα καταστήματος. Γραφείο του κυβερνώντος κόμματος GERB καταστράφηκε, ενώ πολλά αστυνομικά οχήματα υπέστησαν ζημιές. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και γκλομπ. Υπήρξαν τουλάχιστον δέκα συλλήψεις και τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Το AFP έκανε επίσης λόγο για αρκετές συλλήψεις.

Ανησυχίες για διαφθορά και αυξήσεις τιμών

Εδώ και μέρες, πολίτες στη Σόφια διαδηλώνουν κατά του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2026, ο οποίος, κατά την άποψή τους, συγκαλύπτει τη διαδεδομένη διαφθορά στη χώρα. Επικρίνουν επίσης τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις φόρων και τελών.

Η χώρα–μέλος της ΕΕ σχεδιάζει την 1η Ιανουαρίου 2026 να γίνει το 21ο κράτος που θα υιοθετήσει το ευρώ. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, περίπου οι μισοί Βούλγαροι απορρίπτουν το κοινό νόμισμα, φοβούμενοι αυξήσεις τιμών. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, χαρακτήρισε πρόσφατα αυτή την ανησυχία «απολύτως δικαιολογημένη», επισημαίνοντας ωστόσο μέτρα προστασίας, όπως η διπλή αναγραφή τιμών. Ως μεγαλύτερο κίνδυνο ανέφερε το ενδεχόμενο να μειωθεί η μεταρρυθμιστική βούληση της χώρας μετά την ένταξη.

Μετά τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς το 2020, που είχαν στόχο την τότε κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, η χώρα έχει ήδη οδηγηθεί σε επτά πρόωρες εκλογές. Στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της οργάνωσης Transparency International, η Βουλγαρία βρέθηκε —μαζί με την Ουγγαρία και τη Ρουμανία— στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών–μελών της ΕΕ.