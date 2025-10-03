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Sometime in Cairo: Ακούστε το νέο single των The Harper Trio
Magazino
12:11 - 03 Οκτ 2025

Sometime in Cairo: Ακούστε το νέο single των The Harper Trio

Reporter.gr Newsroom
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Οι Harper Trio παρουσιάζουν τo Sometime in Cairo, το δεύτερο single από το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ τους Dialogue of Thoughts, που θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου.

Η ηλεκτρική τζαζ αρπίστρια και συνθέτρια Maria-Christina Harper ένωσε και πάλι τις δυνάμεις της δισκογραφικά με τον καταξιωμένο ντράμερ Evan Jenkins και της δυναμική σαξοφωνίστρια Josephine Davies, έπειτα από το πολυσυζητημένο ντεμπούτο άλμπουμ τους Passing By το 2023 — ένα έργο που χαρακτηρίστηκε από δημιουργική ελευθερία και πνεύμα καινοτομίας.

Το Sometime in Cairo έρχεται ως συνέχεια του In Cairo / Grandma’s Coat από το άλμπουμ Passing By και λειτουργεί ως ηχώ του, σαν ένα διάλογο με το παρελθόν που αποκαλύπτει νέα νοήματα. «Δεν έχει να κάνει τόσο με το τώρα, αλλά περισσότερο με τη μνήμη και το συναίσθημα ενός τόπου» λέει η Harper, της οποίας η μουσική αντανακλά τις αιγυπτιακές και ελληνικές ρίζες της. «Ενώ το πρώτο κομμάτι ήταν μια ζωντανή αφήγηση, αυτό είναι ένας πιο εσωστρεφής διάλογος με το παρελθόν».

Το κομμάτι ξεκινά με έναν έντονο ρυθμό, έναν διάλογο ανάμεσα στα ντραμς και άρπας, πάνω στον οποίο η άρπα και το σαξόφωνο ξεδιπλώνουν μια χαρακτηριστική μελωδία με άμεσο αποτύπωμα. Στη συνέχεια, η μουσική αποκτά κινηματογραφική διάσταση, επιβραδύνοντας σε μια αιωρούμενη ενότητα, όπου κάθε νότα αφήνει χώρο για σιωπή και ανάσα, πριν κορυφωθεί ξανά μέσα από γρήγορους ρυθμούς και ζωντανό αυτοσχεδιασμό του τρίο.

Το Dialogue of Thoughts ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studios, και σφραγίζει τον χαρακτηριστικό ήχο του τρίο — πνευματικά φορτισμένα ηχοτοπία και πειραματικοί τόνοι, που επαναπροσδιορίζουν τη θέση της άρπας στην τζαζ. Η Harper παραμένει πιστή στην προσέγγισή της — προτάσσοντας ζωντανούς μουσικούς διαλόγους αντί να τοποθετεί την άρπα στο κέντρο της σκηνής. Το τρίο ανθεί μέσα από την αντίθεση, την αμεσότητα και τη συναισθηματική λεπτότητα, με αυτό το άλμπουμ να εισάγει μεγαλύτερη ορμή, πιο γρήγορα τέμπο και μια ενισχυμένη αίσθηση αυθορμητισμού.

Το Dialogue of Thoughts θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου από τη Little Yellow Man Records ψηφιακά, σε CD & βινύλιο.

Pre-save & Pre-order - musicconnection.lnk.to/DialogueOfThoughts

To Sometime in Cairo είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

https://musicconnection.lnk.to/Cairo

Δείτε το video του πρώτου single Walk στα Abbey Road Studios

LIVE DATES

4 October Hastings Jazz Festival Hastings

8 November Jazz Centre UK Southend-on-Sea

11 November Southampton Jazz Club Southampton

15 November EFG London Jazz Festival London

22 November Brompton Community Centre Brompton (Live@union)

27 November Bear Club Luton

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