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Μπρους Σπρίνγκστιν: Έγραψε τραγούδι αφιερωμένο στα θύματα της ICE
Magazino
11:23 - 30 Ιαν 2026

Μπρους Σπρίνγκστιν: Έγραψε τραγούδι αφιερωμένο στα θύματα της ICE

Reporter.gr Newsroom
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Ο Σπρίνγκστιν λέει ότι το τραγούδι είναι μια απάντηση στην κρατική τρομοκρατία από τους πράκτορες της ICE, που ήδη έχουν αφαιρέσει τη ζωή των Alex Pretti και Renee Good.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι αφιερωμένο στη μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότα ως απάντηση στον «κρατικό τρόμο που πλήττει την πόλη της Μινεάπολις» και στις πρόσφατες δολοφονίες της Renee Good και του Alex Pretti από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE.

Σε ένα μήνυμα που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σπρίνγκστιν εξήγησε: «Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και το κυκλοφόρησα σήμερα ως απάντηση στην κρατική τρομοκρατία που πλήττει την πόλη του Μινεάπολις. Είναι αφιερωμένο στους κατοίκους του Μινεάπολις, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη του Alex Pretti και της Renee Good. Μείνετε ελεύθεροι».

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