Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Παύλος Γερουλάνος τοποθετήθηκε σήμερα (24/6) στην Ομομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τα χαμηλότερα στρώματα της χώρας μένουν έρμαια της εξάρτησης από την εκάστοτε κυβέρνηση».

«Το ρητό, γνωστό. Δώσε σε έναν άνθρωπο ψάρι και θα έχει φαΐ για μια μέρα. Μάθε του να ψαρεύει και θα έχει φαΐ για μια ολόκληρη ζωή. Τι σημαίνει; Δώστου ψάρι και τον κρατάς εξαρτημένο. Μάθε του να ψαρεύει και στέκει στα πόδια του. Πλην όμως, στην Ελλάδα δεν είναι μονάχα η γνώση το πρόβλημα. Είναι και ότι Έλληνες και Ελληνίδες που ξέρουν να ψαρεύουν δεν έχουν πρόσβαση στη λίμνη. Τρόποι αποκλεισμού; Από την εκπαίδευση μέχρι την γραφειοκρατία, και από το τραπεζικό σύστημα ως τη φορολογία. Όλα λειτουργούν για να βρίσκεται το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας στα χέρια λίγων», είπε στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Γερουλάνος.

Και συνέχισε: «Τα χαμηλότερα στρώματα της χώρας μένουν έρμαια της εξάρτησης από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ζουν με επιδόματα και ζουν οριακά. Και η Κυβέρνηση αποκτά στρατιές που περιμένουν με αγωνία να ακούσουν με τι θα τους ελεήσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ».

«Πώς αλλάζει αυτή η κατάσταση;» διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, με την απάντηση να είναι ότι «αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με βαθύτατες τομές. Μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Που για να αλλάξει, θέλει αλλαγή του διοικητικού μοντέλου της χώρας. Που για να αλλάξει, θέλει αλλαγή στον τρόπο που βλέπει το πολιτικό σύστημα τον πολίτη. Μεταρρυθμίσεις δηλαδή, με Μ κεφαλαίο».

«Και σας ρωτώ: Πόσες φορές έχουμε κληθεί να συζητήσουμε μία πραγματική μεταρρύθμιση εδώ μέσα, τα τελευταία χρόνια;» και πρόσθεσε «Καμία. Αντίθετα, συζητάμε σήμερα το τρίτο, το τέταρτο, ή το πέμπτο νομοσχέδιο επιδομάτων της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Έχω χάσει το λογαριασμό. Να πούμε 4 για να συμφωνήσουμε;» και πρόσθεσε «φυσικά πολλοί από την κυβέρνηση δεν έχουν καμία διάθεση να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Σίγουρα, δεν θέλουν να αλλάξουν τις δομές της εξουσίας μας. Και αυτοί και οι φίλοι τους, είναι μια χαρά με αυτές που έχουν».

Μπορεί η κυβέρνηση να έχει παραιτηθεί από την προσπάθεια να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, πρόσθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αλλά δεν έχει παραιτηθεί από το να προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτοί που λέμε ότι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έχουμε άδικο: «Συνεργάτης του Πρωθυπουργού έγραφε ότι απόδειξη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, είναι ότι η βιομηχανική παραγωγή ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε κατά …3% από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από αυτό το 3%, το …1,6% από το 2019 μέχρι σήμερα. Αυτό που δεν επεσήμανε βέβαια είναι ότι το 3% δεν είναι εντυπωσιακό για μια οικονομία που ανακάμπτει από μνημόνια και capital control, ότι αυξήθηκε κατά την περίοδο της Κυβέρνησης Μητσοτάκη όσο στην περίοδο των μνημονίων, και ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε και 90 δισεκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή της. Α ναι, και όλο αυτό, για να φτάσουμε …1% (!) πάνω από το 2000. Δηλαδή, ξοδέψαμε 90 δισ. τα τελευταία χρόνια για να φτάσει η βιομηχανική παραγωγή ως ποσοστό του ΑΕΠ ελάχιστα πάνω από τα επίπεδα του 2000. 26 χρόνια μετά; Και αυτό αποτελεί αλλαγή, πώς; Δεν τα λέω εγώ. Η κυβέρνηση τα λέει. Και πανηγυρίζει κιόλας. Είναι ασύλληπτο το ποσό των χρημάτων που ξοδεύτηκε για να παραμείνουμε ουσιαστικά στα ίδια».

Στη συνέχεια ο βουλευτής Α΄ Αθηνών εξήγησε τι θα ήταν μια πραγματική μεταρρύθμιση, σε σχέση με αυτές που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση και είπε συγκεκριμένα ότι «η πραγματική μεταρρύθμιση δεν έχει ως αφετηρία την ανάγκη του πολίτη ή του κράτους να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Αυτό εμπίπτει στην αυτονόητη, καθημερινή διαχείριση της εξουσίας. Πραγματική μεταρρύθμιση σημαίνει μια βαθιά πολιτική αλλαγή που έχει ως αιτία μια ριζική αλλαγή αντίληψης, νοοτροπίας του κράτους για τον πολίτη και άρα του λόγου που το κράτος προσφέρει στον πολίτη μια υπηρεσία».

Έδωσε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα πραγματικών μεταρρυθμίσεων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, το ΕΣΥ και τη Διαύγεια: «Το ΕΣΥ δεν πέτυχε απλά διότι έκανε πιο προσβάσιμη την υγεία στον πολίτη. Πέτυχε να κάνει την υγεία πιο προσβάσιμη στον πολίτη διότι μετέτρεψε την υγεία από ατομικό αγαθό σε συλλογικό. Και τη δημόσια υγεία, από αγαθοεργία σε εργαλείο απελευθέρωσης του πολίτη… Και η Διαύγεια δεν είναι ελεημοσύνη του πολιτικού συστήματος προς τον πολίτη που θέλει να έχει γνώση για τα πεπραγμένα του κράτους. Είναι ένα σύστημα πρόσβασης που δίνει στον πολίτη φωνή και τον καθιστά συμμέτοχο στην πολιτική διαδικασία… Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι ο ενεργός και ανεξάρτητος πολίτης διότι δίνουν στον πολίτη πρόσβαση στην λίμνη. Δημιουργούν δυνατότητες και ευκαιρίες. Και τις δημιουργούν για όλους. Για αυτό θα τις ονομάσω “λαϊκές μεταρρυθμίσεις”».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «εκεί λοιπόν πάσχει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας πρέπει να διευρυνθεί η παραγωγική μας βάση. Δηλαδή, να μπουν περισσότεροι Έλληνες στο παιχνίδι, και περισσότεροι Έλληνες που είναι στο παιχνίδι να αυξήσουν την πρόσβασή τους στους πόρους της δημιουργίας. Την πρόσβαση τους δηλαδή σε μεγαλύτερο μέρος της λίμνης. Για να γίνει αυτό χρειάζεται απελευθερωμένους πολίτες. Πολίτες με όρεξη να δημιουργήσουν και πρόσβαση στου πόρους της δημιουργίας. Και για να γίνει αυτό θέλει ριζική αλλαγή στη λειτουργία του κράτους προς τον πολίτη. Να πασχίζει κάθε μέρα να απελευθερώνει τις δυνάμεις της κοινωνίας που μένουν στην αδράνεια. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή».

Και ολοκλήρωσε ο Παύλος Γερουλάνος λέγοντας: «Εδώ είναι η ουσία του ζητήματος. Πολιτική αλλαγή, από ένα πατερναλιστικό μοντέλο σε ένα άλλο, δε σημαίνει τίποτα. Πολιτική αλλαγή, από ένα σύστημα επιδομάτων σε ένα άλλο σύστημα επιδομάτων, δε θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Αυτό που χρειάζεται είναι μια ριζοσπαστικά διαφορετική προσέγγιση στη σχέση του κράτους με τον πολίτη. Από αυτό το νομοσχέδιο, και από αυτό το νομοσχέδιο, είναι προφανές ότι αυτό θα γίνει μόνο όταν φύγει η σημερινή κυβέρνηση που θέλει την Ελληνίδα και τον Έλληνα εξαρτώμενο. Και έρθει μια κυβέρνηση που τους θέλει να στέκουν περήφανα στα πόδια τους. Δηλαδή μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ».