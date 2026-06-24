Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Στη συζήτηση για τους δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει μία απόφαση συμμόρφωσης στις επιταγές της δικαιοσύνης σε δική της πρωτοβουλία.

«Δεν είναι δικής σας πολιτική πρωτοβουλία, δεν είναι γιατί ακούσατε την κοινωνία, τους ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί. Πήρε μια απόφαση η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και σας ανάγκασε να έρθετε σήμερα εδώ και να νομοθετήσετε.

Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης η σημερινή σας πρωτοβουλία. Και όχι μια πολιτική πρωτοβουλία, που βασίζεται σε ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και των αδικιών που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε:

«Αποτελεί την καθυστερημένη συμμόρφωσή της σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου δικαιώνει και τον δικό μας αγώνα. Και τη δική μας φωνή, που τόσα χρόνια λέγαμε ότι έχει αποδυναμωθεί η προστασία των δανειοληπτών στην πράξη».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε επιπλέον να ενταχθούν στη ρύθμιση και «οι χιλιάδες δανειολήπτες των οποίων οι ρυθμίσεις καταγγέλθηκαν γιατί δεν άντεξαν. Και δεν άντεξαν από μια παράνομη, καταχρηστική πρακτική.

Για αυτούς σήμερα έχετε να πείτε κάτι; Είναι χιλιάδες άνθρωποι, που πλήρωναν, πλήρωναν, χρησιμοποίησαν τον νόμο-τομή προστασίας, δύσκολης διαπραγμάτευσης του ΠΑΣΟΚ τότε, το 2010, απέναντι στις χειρότερες δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας. Οι τράπεζες καταχρηστικά τους πίεζαν με χρήματα που παράνομα ζητούσαν στις δόσεις τους και αυτοί οι άνθρωποι δεν διατήρησαν τη ρύθμιση.

Σε αυτούς εσείς σήμερα γυρνάτε την πλάτη. Εμείς λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και συγχρόνως αδικία για το παρελθόν.

Εδώ είναι η αξία της δεύτερης ευκαιρίας αξιοπρέπειας που πολλές φορές λέμε.

Γιατί αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν άντεξαν λόγω καταχρηστικών πρακτικών μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Γι’ αυτό κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε -για εμάς- στον παράνομο αυτό υπολογισμό οφείλει να θεωρηθεί αυτοδικαίως άκυρη, κ. Πιερρακάκη. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Αυτό είναι διαφάνεια. Αυτό είναι σεβασμός στη νομιμότητα. Να επανέλθουν αυτοί οι άνθρωποι στο καθεστώς προστασίας που δικαιούνται.

Όχι επικοινωνιακές ασκήσεις πάνω στις πλάτες πολιτών και οικογενειών που πάλευαν επί χρόνια να σώσουν το σπίτι τους και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Το κράτος δικαίου δεν μπορεί να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Κόντρα για το νόμο Κατσέλη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν άφησε επίσης ασχολίαστες τις απαξιωτικές αναφορές του Κυριάκου Πιερρακάκη για το νόμο Κατσέλη:

«Τώρα δεν αρέσει στον κ. Πιερρακάκη πολύ ο νόμος Κατσέλη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο που θα τον αγιοποιούσε και θα τον εξυμνούσε πριν από μερικά χρόνια, όπως κάνουμε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ο νόμος Κατσέλη, ο νόμος του ΠΑΣΟΚ, της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι εμβληματικός, όχι μόνο για το περιεχόμενό του, που προστάτευσε δεκάδες χιλιάδες Έλληνες που θα έχαναν τα σπίτια τους από τη χρεοκοπία που άφησε πίσω η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ένα ακόμα λόγο: για το περιβάλλον που επετεύχθη η επιτυχία αυτή.

Σήμερα είμαστε στο ίδιο περιβάλλον, κύριε Πιερρακάκη; Νομοθετείτε με τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας που είχε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου; Σας παρακαλώ, μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας και τη μνήμη μας.

Έχετε, λοιπόν, πολλούς βαθμούς ελευθερίας, συντριπτικά απεριόριστους σε σχέση με εκείνη την εποχή, για να νομοθετήσετε σωστά και να προστατεύσετε τους καταναλωτές από ολιγοπώλια και τους δανειολήπτες από funds και servicers και δεν το κάνετε με πολιτική σας επιλογή. Δεν υπάρχει πια τρόικα. Είστε εσείς και είναι επιλογή σας.

Επιλογή σας, λοιπόν, είναι να μιλάτε για αναδρομικότητα, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι -εξαιρέστε τους κακοπληρωτές, όσους δεν πληρώνουν, όπως λέτε, και βάλτε σε ένα καλάθι ρυθμίσεων τους υπόλοιπους, που πλήρωναν κάποια χρόνια και στην πορεία δεν άντεξαν, για να τους επαναφέρετε στη ρύθμιση. Αυτό σημαίνει αναδρομικότητα, δικαιοσύνης για όλους. Εμείς δεν μιλάμε για αυτούς που δεν πλήρωσαν τίποτα, όπως εσείς αναφέρατε ως παράδειγμα.

Και βέβαια, η ιστορία των 120 δόσεων. Γιατί, αφήσατε να εφαρμοστεί; Αφήσατε να εφαρμοστεί κάποια χρόνια για να δούμε τα αποτελέσματά της; Ή υπήρξε «ξαφνικός θάνατος» με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; 18 δισ. στα 250, νομίζω είναι αποκαλυπτικά αν έχει πετύχει το στόχο η ρύθμισή σας».

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