ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες
Πολιτική
17:59 - 24 Ιουν 2026

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη συζήτηση για τους δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει μία απόφαση συμμόρφωσης στις επιταγές της δικαιοσύνης σε δική της πρωτοβουλία. 

«Δεν είναι δικής σας πολιτική πρωτοβουλία, δεν είναι γιατί ακούσατε την κοινωνία, τους ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί. Πήρε μια απόφαση η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και σας ανάγκασε να έρθετε σήμερα εδώ και να νομοθετήσετε.

Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης η σημερινή σας πρωτοβουλία. Και όχι μια πολιτική πρωτοβουλία, που βασίζεται σε ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και των αδικιών που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε:

«Αποτελεί την καθυστερημένη συμμόρφωσή της σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου δικαιώνει και τον δικό μας αγώνα. Και τη δική μας φωνή, που τόσα χρόνια λέγαμε ότι έχει αποδυναμωθεί η προστασία των δανειοληπτών στην πράξη».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε επιπλέον να ενταχθούν στη ρύθμιση και «οι χιλιάδες δανειολήπτες των οποίων οι ρυθμίσεις καταγγέλθηκαν γιατί δεν άντεξαν. Και δεν άντεξαν από μια παράνομη, καταχρηστική πρακτική.

Για αυτούς σήμερα έχετε να πείτε κάτι; Είναι χιλιάδες άνθρωποι, που πλήρωναν, πλήρωναν, χρησιμοποίησαν τον νόμο-τομή προστασίας, δύσκολης διαπραγμάτευσης του ΠΑΣΟΚ τότε, το 2010, απέναντι στις χειρότερες δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας. Οι τράπεζες καταχρηστικά τους πίεζαν με χρήματα που παράνομα ζητούσαν στις δόσεις τους και αυτοί οι άνθρωποι δεν διατήρησαν τη ρύθμιση.

Σε αυτούς εσείς σήμερα γυρνάτε την πλάτη. Εμείς λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και συγχρόνως αδικία για το παρελθόν.

Εδώ είναι η αξία της δεύτερης ευκαιρίας αξιοπρέπειας που πολλές φορές λέμε.

Γιατί αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν άντεξαν λόγω καταχρηστικών πρακτικών μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Γι’ αυτό κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε -για εμάς- στον παράνομο αυτό υπολογισμό οφείλει να θεωρηθεί αυτοδικαίως άκυρη, κ. Πιερρακάκη. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Αυτό είναι διαφάνεια. Αυτό είναι σεβασμός στη νομιμότητα. Να επανέλθουν αυτοί οι άνθρωποι στο καθεστώς προστασίας που δικαιούνται.

Όχι επικοινωνιακές ασκήσεις πάνω στις πλάτες πολιτών και οικογενειών που πάλευαν επί χρόνια να σώσουν το σπίτι τους και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Το κράτος δικαίου δεν μπορεί να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Κόντρα για το νόμο Κατσέλη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν άφησε επίσης ασχολίαστες τις απαξιωτικές αναφορές του Κυριάκου Πιερρακάκη για το νόμο Κατσέλη:

«Τώρα δεν αρέσει στον κ. Πιερρακάκη πολύ ο νόμος Κατσέλη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο που θα τον αγιοποιούσε και θα τον εξυμνούσε πριν από μερικά χρόνια, όπως κάνουμε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ο νόμος Κατσέλη, ο νόμος του ΠΑΣΟΚ, της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι εμβληματικός, όχι μόνο για το περιεχόμενό του, που προστάτευσε δεκάδες χιλιάδες Έλληνες που θα έχαναν τα σπίτια τους από τη χρεοκοπία που άφησε πίσω η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ένα ακόμα λόγο: για το περιβάλλον που επετεύχθη η επιτυχία αυτή.

Σήμερα είμαστε στο ίδιο περιβάλλον, κύριε Πιερρακάκη; Νομοθετείτε με τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας που είχε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου; Σας παρακαλώ, μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας και τη μνήμη μας.

Έχετε, λοιπόν, πολλούς βαθμούς ελευθερίας, συντριπτικά απεριόριστους σε σχέση με εκείνη την εποχή, για να νομοθετήσετε σωστά και να προστατεύσετε τους καταναλωτές από ολιγοπώλια και τους δανειολήπτες από funds και servicers και δεν το κάνετε με πολιτική σας επιλογή. Δεν υπάρχει πια τρόικα. Είστε εσείς και είναι επιλογή σας.

Επιλογή σας, λοιπόν, είναι να μιλάτε για αναδρομικότητα, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι -εξαιρέστε τους κακοπληρωτές, όσους δεν πληρώνουν, όπως λέτε, και βάλτε σε ένα καλάθι ρυθμίσεων τους υπόλοιπους, που πλήρωναν κάποια χρόνια και στην πορεία δεν άντεξαν, για να τους επαναφέρετε στη ρύθμιση. Αυτό σημαίνει αναδρομικότητα, δικαιοσύνης για όλους. Εμείς δεν μιλάμε για αυτούς που δεν πλήρωσαν τίποτα, όπως εσείς αναφέρατε ως παράδειγμα.

Και βέβαια, η ιστορία των 120 δόσεων. Γιατί, αφήσατε να εφαρμοστεί; Αφήσατε να εφαρμοστεί κάποια χρόνια για να δούμε τα αποτελέσματά της; Ή υπήρξε «ξαφνικός θάνατος» με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; 18 δισ. στα 250, νομίζω είναι αποκαλυπτικά αν έχει πετύχει το στόχο η ρύθμισή σας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djh9ttkhoryx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα
Πολιτική

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα

Real Polls: Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται δεύτερη δύναμη – Τα «κλειδιά» της ανόδου του Τσίπρα
Πολιτική

Real Polls: Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται δεύτερη δύναμη – Τα «κλειδιά» της ανόδου του Τσίπρα

Ο Πιερρακάκης απαξιώνει τον νόμο Κατσέλη και τον «διορθώνει» - Κόντρα με τον Γερουλάνο
Πολιτική

Ο Πιερρακάκης απαξιώνει τον νόμο Κατσέλη και τον «διορθώνει» - Κόντρα με τον Γερουλάνο

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τίποτε
Ανεμοδείκτης

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τίποτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/06/2026 - 18:24

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:16

Ισλανδία: Η αντιπολίτευση εναντιώνεται στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:00

Μεντβέντεφ: Ετοιμάζουμε αντίμετρα σε περίπτωση δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό 

Πολιτική
24/06/2026 - 17:59

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:50

Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 17:44

Οριακή πτώση στο Χρηματιστήριο - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν στις τραπεζικές πιέσεις

Πολιτική
24/06/2026 - 17:38

Καρυστιανού: Πολεμούν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άρα τα πάμε καλά

Φορολογία
24/06/2026 - 17:38

ΑΑΔΕ: Νέος δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από Temu, Shein - Πώς υπολογίζεται

Πολιτική
24/06/2026 - 17:31

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο

Φορολογία
24/06/2026 - 17:13

Πώς βάζει τέλος η ΑΑΔΕ στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:12

ΠΟΥ: Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη

Πολιτική
24/06/2026 - 16:54

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Να αποφύγουμε τα τηλεδικαστήρια – Όταν μας καλούν οι Αρχές, πηγαίνουμε

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 16:50

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών 

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:47

Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 16:44

BYD: θα παρουσιάσει συνολικά οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood Festival of Speed 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:26

Μύκονος: Επιχείρηση του «Ελληνικού FBI» για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Πέντε συλλήψεις

Πολιτική
24/06/2026 - 16:20

Θεοδωρικάκος: Διάλογος με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ ώστε να μειωθούν οι τιμές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:18

Bloomberg: Οι όροι της ΕΕ για την έγκριση εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount

Ανακοινώσεις
24/06/2026 - 16:05

PREMIA: Πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού των €100 εκατ.

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:04

ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW

Πολιτική
24/06/2026 - 15:54

Trafficking: 881 νέες περιπτώσεις το 2025 - Οι 108 αφορούσαν ανήλικους

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:47

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:43

Κατς: Το Ισραήλ δε θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 15:29

Mercedes-Benz: 100 χρόνια ιστορία για το πιο εμβληματικό αστέρι

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/06/2026 - 15:23

Γ. Σαμαράς στο “Out of the Box Stories” by Pamestoixima.gr: «Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Santos και με επέλεξε για το πέναλτι το 2014»

Πολιτική
24/06/2026 - 15:08

Real Polls: Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται δεύτερη δύναμη – Τα «κλειδιά» της ανόδου του Τσίπρα

Οικονομία
24/06/2026 - 14:51

ΟΔΔΗΧ: Υπερκάλυψη 2,70 φορές στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ.

Ναυτιλία
24/06/2026 - 14:46

ΠΕΝΕΝ: Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή (26/6) στα πλοία της Ραφήνας

Πολιτική
24/06/2026 - 14:38

«Αποδεκατίζεται» το κόμμα Καρυστιανού – Και δεύτερη αποχώρηση σε μία ημέρα

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 14:13

Η… ιστορία μπούρδα του Δημήτρη Αβραμόπουλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ