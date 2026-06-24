Μεντβέντεφ: Ετοιμάζουμε αντίμετρα σε περίπτωση δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό 

Η Ρωσία έχει προετοιμάσει αντίμετρα σε περίπτωση που προχωρήσει η δήμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο εξωτερικό, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Μιλώντας στο Διεθνές Νομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Μεντβέντεφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, υποστήριξε ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για πιθανή απάντηση σε αντίστοιχες ενέργειες από το εξωτερικό.

Όπως ανέφερε, σε περίπτωση δήμευσης των ρωσικών κυρίαρχων περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό - μια διαδικασία την οποία, όπως είπε, η Μόσχα θεωρεί ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη - η Ρωσία θα προχωρήσει σε αντίμετρα που θα αφορούν τη δήμευση ξένων περιουσιακών στοιχείων εντός της ρωσικής επικράτειας.