Ισλανδία: Η αντιπολίτευση εναντιώνεται στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην ΕΕ

Η αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ισλανδίας δήλωσε ότι η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δε θα επιλύσει τα οικονομικά της προβλήματα ούτε θα ενισχύσει την ασφάλειά της, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή της στην επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του επικείμενου δημοψηφίσματος.

Πιο αναλυτικά, η Γκούντρουν Χαφσταϊνσντότιρ, επικεφαλής του Κόμματος της Ανεξαρτησίας, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Ισλανδία, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι η ασφάλεια της χώρας στηρίζεται πρωτίστως στο ΝΑΤΟ και στη διμερή αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρότι αναγνώρισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με την ΕΕ σε ζητήματα όπως οι κυρώσεις, η ενεργειακή ασφάλεια και η εξωτερική πολιτική, υποστήριξε ότι η πλήρης ένταξη δεν αποτελεί λύση.

Όπως σημείωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ΝΑΤΟ, ενώ η ένταξη στην Ένωση δεν συνιστά «μαγική ασπίδα» απέναντι στους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Να σημειωθεί ότι το δημοψήφισμα που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Αυγούστου δεν αφορά την άμεση ένταξη της χώρας στην ΕΕ, αλλά το ενδεχόμενο επανέναρξης των ενταξιακών συνομιλιών. Σε περίπτωση θετικής έκβασης και επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα τεθεί εκ νέου σε δημοψήφισμα προς έγκριση.

Υπενθυμίζεται ότι η Ισλανδία είχε διακόψει τις ενταξιακές συνομιλίες το 2013, μετά την ανάληψη της εξουσίας από ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 44,5% των πολιτών τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ενώ το 39,4% εκφράζει αντίθεση. Παράλληλα, ένα 14,6% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι παραμένει αναποφάσιστο. Παρά τα σχετικά υψηλά ποσοστά υπέρ της επανεκκίνησης των συνομιλιών, η πλειοψηφία εμφανίζεται να αντιτίθεται στην πλήρη ένταξη της χώρας στην ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών της Ισλανδίας Ντάνιελ Μαρ Κριστόφερσον, ο οποίος υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, δήλωσε ότι η ένταξη στην ΕΕ είναι κρίσιμη για την προστασία της Ισλανδίας απέναντι στις πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων και για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής.

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις, μεταξύ άλλων και οι δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής. Ωστόσο, η Χαφσταϊνσντότιρ ξεκαθάρισε ότι οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν μεταβάλει τη θέση της για την ΕΕ.

Οικονομία και αλιεία

Αναφερόμενη στην οικονομική κατάσταση της χώρας, η ίδια υποστήριξε ότι το υψηλό κόστος ζωής στην Ισλανδία οφείλεται σε διαρθρωτικά προβλήματα που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω της ένταξης στην ΕΕ. Επεσήμανε ότι η ισλανδική οικονομία, ως μικρή και απομονωμένη αγορά, αντιμετωπίζει περιορισμένο ανταγωνισμό σε βασικούς τομείς όπως τα τρόφιμα και η στέγαση, ενώ συνεχίζει να επηρεάζεται από υψηλό πληθωρισμό και επιτόκια μετά την πανδημία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τομέα της αλιείας, ο οποίος, μαζί με τον τουρισμό και την παραγωγή αλουμινίου, αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας αλλά και στοιχείο της εθνικής ταυτότητας της χώρας. Ο κλάδος εκφράζει ανησυχίες ότι η ένταξη στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοιγμα των ισλανδικών θαλάσσιων ζωνών σε ξένους αλιευτικούς στόλους.

«Η αλιεία είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ταυτότητά μας και την ανεξαρτησία μας. Η ιδέα να μοιραστούμε τα αλιεύματά μας με άλλες χώρες είναι απολύτως απαράδεκτη και δεν θα γίνει αποδεκτή», κατέληξε.