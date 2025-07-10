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ΕΤΑΔ: Εκκίνηση διαγωνισμού για την Οικία Brunetti στην Κω
Ακίνητα
14:40 - 10 Ιουλ 2025

ΕΤΑΔ: Εκκίνηση διαγωνισμού για την Οικία Brunetti στην Κω

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., θυγατρική του Υπερταμείου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της με σεβασμό στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, προχωρά στην έναρξη ανοικτού ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction), μέσω της πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr, για τη μίσθωση του ακινήτου «Οικία Brunetti» στην πόλη της Κω.

Το ακίνητο ΑΒΚ 19, γνωστό ως «Οικία Brunetti», αποτελεί διατηρητέο μνημείο με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία, χαρακτηριστικό δείγμα της ιταλικής αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου, και σημαντικό τεκμήριο της ιστορίας του νησιού. Κατασκευάστηκε το 1936, κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα, ως κατοικία του Ιταλού Αξιωματούχου και γιατρού, Αlessandro- AntonioΒrunettι και αργότερα χρησιμοποιήθηκε από την 80ή Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής και αργότερα χρησιμοποιήθηκε από την 80ή Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ). Βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης της Κω, σε προνομιακή θέση στο παραλιακό μέτωπο, επί των οδών Θεμιστοκλέους και Ακτής Κουντουριώτη.

Το διώροφο οίκημα, συνολικής επιφάνειας περίπου 420 τ.μ., είναι χτισμένο σε οικόπεδο 1.045 τ.μ. και περιλαμβάνει ισόγειο, Α’ και Β’ όροφο, μικρό υπόγειο και βοηθητικούς χώρους. Η χρήση του ακινήτου είναι γενικής κατοικίας, ενώ ο διαγωνισμός αφορά μίσθωση διάρκειας 16 ετών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 8 έτη. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στις 17.300 ευρώ.

Η ΕΤΑΔ με την πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον διττό της ρόλο, συμβάλλοντας τόσο στην ενίσχυση της οικονομίας μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων, όσο και στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών, στις οποίες βρίσκονται τα ακίνητά της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και τους όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr.

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