ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τροπολογία ασύλου: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου - Αίτημα απόσυρσης από ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική
14:23 - 10 Ιουλ 2025

Τροπολογία ασύλου: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου - Αίτημα απόσυρσης από ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία σχετικά με την αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου από μετανάστες που εισέρχονται παρανόμως με πλωτά μέσα από τη Βόρεια Αφρική, προανήγγειλε η Πλεύση Ελευθερίας. Την απόσυρση της επίμαχης ρύθμισης ζητούν επίσης το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, δηλώνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα στηρίξουν την ένσταση της Πλεύσης.

Η τροπολογία, η οποία κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης και αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη 10/7, προβλέπει την επιστροφή χωρίς καταγραφή στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής των ατόμων που εισέρχονται με πλωτά μέσα από τη Βόρεια Αφρική. Η ισχύς της ρύθμισης ορίζεται σε τρεις μήνες, με δυνατότητα συντόμευσης μέσω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

Νωρίτερα σήμερα, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, στο οποίο εντάχθηκε η τροπολογία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε την πρόθεση του κόμματός της να καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Χαρακτήρισε την τροπολογία «ανατριχιαστική διολίσθηση» προς την «θεσμοποίηση του ρατσισμού» και υποστήριξε ότι παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας για την προστασία των αιτούντων άσυλο. «Είναι ρυθμίσεις που παραπέμπουν στον Όρμπαν και στον Τραμπ και απομονώνουν τη χώρα από το διεθνές πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, η Διαμάντω Μανωλάκου έκανε λόγο για «επαίσχυντη, αυθαίρετη και ντροπιαστική τροπολογία» που, όπως είπε, καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Δίκαιο. Το ΚΚΕ, σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν αποσυρθεί, προανήγγειλε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία ώστε, όπως ανέφερε η βουλευτής, «να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του απέναντι στην απανθρωπιά και τη βαρβαρότητα που φτάνει μέχρι την μη καταγραφή των κατατρεγμένων μεταναστών και προσφύγων».

Στη γραμμή του ΚΚΕ συντάχθηκαν και οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ο Γιώργος Ψυχογιός και η Σία Αναγνωστοπούλου αντίστοιχα δήλωσαν ότι εάν δεν αποσυρθεί η τροπολογία, θα στηρίξουν την ένσταση αντισυνταγματικότητας της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σοβαρές ενστάσεις για τις αποφάσεις διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών καταθέτει με ανάρτηση – άρθρο του και ο συνταγματολόγος Ευάγγελος Βενιζέλος.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 14:24
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα top picks της Optima στο ΧΑ για το υπόλοιπο του 2025
Αναλύσεις

Τα top picks της Optima στο ΧΑ για το υπόλοιπο του 2025

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η απόδοση ΑΦΜ σε ανηλίκους άνω των 12 ετών, χωρίς ταυτότητα
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η απόδοση ΑΦΜ σε ανηλίκους άνω των 12 ετών, χωρίς ταυτότητα

ελίν: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου – Πρόεδρος ο Μιχαήλ Οράτης
Επιχειρήσεις

ελίν: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου – Πρόεδρος ο Μιχαήλ Οράτης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»
Πολιτική

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Πολιτική

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας
Πολιτική

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης
Πολιτική

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ