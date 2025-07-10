Τροπολογία ασύλου: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου - Αίτημα απόσυρσης από ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία σχετικά με την αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου από μετανάστες που εισέρχονται παρανόμως με πλωτά μέσα από τη Βόρεια Αφρική, προανήγγειλε η Πλεύση Ελευθερίας. Την απόσυρση της επίμαχης ρύθμισης ζητούν επίσης το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, δηλώνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα στηρίξουν την ένσταση της Πλεύσης.

Η τροπολογία, η οποία κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης και αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη 10/7, προβλέπει την επιστροφή χωρίς καταγραφή στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής των ατόμων που εισέρχονται με πλωτά μέσα από τη Βόρεια Αφρική. Η ισχύς της ρύθμισης ορίζεται σε τρεις μήνες, με δυνατότητα συντόμευσης μέσω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

Νωρίτερα σήμερα, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, στο οποίο εντάχθηκε η τροπολογία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε την πρόθεση του κόμματός της να καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Χαρακτήρισε την τροπολογία «ανατριχιαστική διολίσθηση» προς την «θεσμοποίηση του ρατσισμού» και υποστήριξε ότι παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας για την προστασία των αιτούντων άσυλο. «Είναι ρυθμίσεις που παραπέμπουν στον Όρμπαν και στον Τραμπ και απομονώνουν τη χώρα από το διεθνές πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, η Διαμάντω Μανωλάκου έκανε λόγο για «επαίσχυντη, αυθαίρετη και ντροπιαστική τροπολογία» που, όπως είπε, καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Δίκαιο. Το ΚΚΕ, σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν αποσυρθεί, προανήγγειλε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία ώστε, όπως ανέφερε η βουλευτής, «να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του απέναντι στην απανθρωπιά και τη βαρβαρότητα που φτάνει μέχρι την μη καταγραφή των κατατρεγμένων μεταναστών και προσφύγων».

Στη γραμμή του ΚΚΕ συντάχθηκαν και οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ο Γιώργος Ψυχογιός και η Σία Αναγνωστοπούλου αντίστοιχα δήλωσαν ότι εάν δεν αποσυρθεί η τροπολογία, θα στηρίξουν την ένσταση αντισυνταγματικότητας της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σοβαρές ενστάσεις για τις αποφάσεις διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών καταθέτει με ανάρτηση – άρθρο του και ο συνταγματολόγος Ευάγγελος Βενιζέλος.