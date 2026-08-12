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ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11:38 - 12 Αυγ 2026

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

Reporter.gr Newsroom
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Στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιρίου του Ανακτόρου και την ανάπλαση του προαύλιου χώρου του Αχιλλείου στην Κέρκυρα προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, σε συνεργασία με την Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), σηματοδοτώντας την έναρξη της επόμενης σημαντικής φάσης για την ολοκληρωμένη αναβάθμιση ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα πολιτιστικά τοπόσημα της χώρας.

Το έργο, το οποίο έχει ενταχθεί στα Έργα Στρατηγικής Σημασίας, είναι εκτιμώμενης αξίας 11,52 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΕΤΑΔ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τον διαγωνισμό διενεργεί η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, η οποία ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα της ΕΤΑΔ, ως Δικαιούχου του έργου. Η συμβολή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου είναι καθοριστική για την προώθηση και υλοποίηση ενός σύνθετου έργου ιδιαίτερης πολιτιστικής και αναπτυξιακής σημασίας.

Αποκατάσταση και σύγχρονη μουσειακή λειτουργία

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και απόδοση του συγκροτήματος του Αχιλλείου σε σύγχρονη μουσειακή λειτουργία και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Ανακτόρου και του Θυρωρείου, καθώς και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος.

Ειδικότερα, προβλέπονται η ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο Ανάκτορο, επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στατικής του επάρκειας σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές, η ολοκλήρωση των εργασιών στο Θυρωρείο και των υποδομών και δικτύων του συγκροτήματος, καθώς και η ανάπλαση του προαύλιου χώρου. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση του απαραίτητου φωτισμού, την προμήθεια και τοποθέτηση μουσειακών κατασκευών και εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης.

Το Αχίλλειο στη νέα εποχή

Ο διαγωνισμός αποτελεί κομβικό βήμα στον συνολικό σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για την αποκατάσταση, ανάδειξη και επανενεργοποίηση του Αχιλλείου, με στόχο να αναδειχθεί εκ νέου η ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία του και να δημιουργηθεί μια σύγχρονη μουσειακή και επισκεπτική εμπειρία, με σεβασμό στην ιδιαίτερη ταυτότητα του μνημείου.

Η επένδυση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ΕΤΑΔ για την προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη αξιοποίηση των ακινήτων πολιτιστικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται. Στην περίπτωση του Αχιλλείου, ο σχεδιασμός συνδυάζει την προστασία και αποκατάσταση του μνημείου, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και της μουσειακής λειτουργίας και την αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη, ώστε το Αχίλλειο να ενισχύσει τον ρόλο του ως σημαντικού πολιτιστικού προορισμού της Κέρκυρας και της χώρας.

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού, η ΕΤΑΔ περνά πλέον από την ωρίμαση στην υλοποίηση της επόμενης φάσης του έργου, επενδύοντας ίδιους πόρους για τη διαφύλαξη και ανάδειξη ενός εμβληματικού ακινήτου της δημόσιας περιουσίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη σύγχρονη και βιώσιμη λειτουργία του σε βάθος χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

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