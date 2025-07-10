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Τα top picks της Optima στο ΧΑ για το υπόλοιπο του 2025
Αναλύσεις
14:02 - 10 Ιουλ 2025

Τα top picks της Optima στο ΧΑ για το υπόλοιπο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Optima αναμένει συνέχεια στο ράλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσα στο 2025, στο οποίο έχει ήδη κέρδη άνω του 33%.

Το ATHEX σημειώνει άνοδο κατά περίπου 33% σε ετήσια βάση ξεπερνώντας τόσο τις ευρωπαϊκές όσο και τις αμερικανικές αγορές.

Κατά την άποψή της Optima, αυτή η υπεραπόδοση, η οποία είναι πιθανό να συνεχιστεί, οφείλεται κυρίως:

α) Στο ανώτερο Εγχώριο Μακροοικονομικό Περιβάλλον: Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει τον μέσο όρο της ΕΕ για 5η συνεχόμενη χρονιά, σε συνδυασμό με δημοσιονομική πειθαρχία

β) Στην υγιή εταιρική κερδοφορία: Αναμένεται περαιτέρω αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) 7,1% για το 2025 και 12,1% για το 2026

γ) Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει αναθερμανθεί, λόγω των εισροών από ξένους επενδυτές:

Επίσης, σημειώνεται πως η συνολική εμπορική δραστηριότητα τον Ιούνιο στο ΧΑ αυξήθηκε κατά 76,8% σε ετήσια βάση.

• Οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 61,9% της συνολικής εμπορικής δραστηριότητας

• Οι ξένοι επενδυτές είχαν καθαρές εισροές 3,1 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025 και επίσης εισροές 454,6 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Υπάρχουν βέβαια και κίνδυνοι

Οι κύριοι καθοδικοί κίνδυνοι κατά την άποψή της Optima είναι α) η σημαντική διόρθωση στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και β) η αναζωπύρωση μιας γεωπολιτικής σύγκρουσης στην περιοχή.

Top picks

Διατηρώντας πάντως τη θετική στάση για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, οι κορυφαίες επιλογές της Optima για το υπόλοιπο του έτους είναι:

- ΠΕΙΡΑΙΩΣ (επιβεβαιωμένη)

- METLEN (επιβεβαιωμένη)

- ΔΕΗ (επιβεβαιωμένη)

- CENERGY (προσθήκη)

- AVAX (επιβεβαιωμένη)

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