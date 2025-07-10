Γεωργιάδης: Η Ελλάδα δέχεται κανονική... επίθεση - Η ΝΔ κρατάει μόνη της όρθια τη χώρα

Στο μεταναστευτικό, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας για το ΕΣΥ, αλλά και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων την Πέμπτη (10/7) ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο Πρώτο Πρόγραμμα:

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος αρχικά στο μεταναστευτικό, υπογράμμισε «Για άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία ολομόναχη κρατάει την Ελλάδα όρθια. Και λέω ολομόναχη, διότι στην εξαγγελία του πρωθυπουργού, που τη θεωρώ απολύτως αυτονόητη, δηλαδή όταν έρχονται 1500 και 2000 άτομα τη μέρα πια από τη Λιβύη στην Κρήτη και στη Γαύδο, εγώ ως Υπουργός Υγείας να ξέρετε, είχα εντοπίσει εδώ και αρκετές εβδομάδες την αύξηση των ροών γιατί παίρνω κάθε μέρα την ενημέρωση από τις δομές υγείας στην Κρήτη και κάθε μέρα είχα επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό μετανάστευσης, τον κ. Βορίδη, τον κ. Πλεύρη και τον κ. Κικίλια, όπου τους έλεγα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ήδη εμείς στην Κρήτη είχαμε μεγάλη αύξηση της πίεσης στις δικές μας δομές από αυτό το οποίο συνέβαινε».

Και συμπλήρωσε «Εδώ η Ελλάδα δέχεται μια κανονική επίθεση. Αυτό δεν είναι απλά κυκλώματα δουλεμπόρων. Αυτό είναι ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά της Λιβύης, ίσως για πολιτικούς λόγους. Σίγουρα ο Χαφτάρ παίζει κάποιο ρόλο εκεί. Αυτό δεν γίνεται έτσι ξαφνικά, να άρχισαν δηλαδή, να έρχονται τα καράβια που ερχόντουσαν. Είτε η πλευρά Χάφταρ τους αφήνει και περνάνε, ενώ πριν δεν τους άφηναν, είτε και τους ενθαρρύνει κιόλας. Όπως ξέρετε, ο Χαφτάρ έχει κάνει μια κίνηση προς την Τουρκία. Η Τουρκία έχει επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό, τον Φεβρουάριο του 2020, όπου τότε έγινε η μεγάλη μάχη του Έβρου και σώσαμε τότε την Ελλάδα. Τώρα είναι η επανάληψη αυτής της μάχης πιο δύσκολη αυτή τη φορά, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με την ξηρά και τον Έβρο. Έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο Λιβυκό πέλαγος, το οποίο δημιουργεί συγκεκριμένες συνθήκες βάσει του διεθνούς δικαίου. Και να το ξεκαθαρίσω, κανένας δεν λέει να πάμε βυθίσουμε τις βάρκες, αλλά είναι προφανές ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η διαχείριση αυτού του ζητήματος. Και νομίζω ότι η χθεσινή εξαγγελία του πρωθυπουργού θα έπρεπε πολύ απλά να αγκαλιαστεί από όλους τους λογικούς ανθρώπους ως μια ελάχιστη προστασία της χώρας από αυτήν την επίθεση που δέχεται».

Παράλληλα, τόνισε «Όταν ξέρει ο άλλος ότι δεν πρόκειται να πάρει άσυλο, δεν πρόκειται να πάει στην ενδοχώρα και θα μπει στη φυλακή, όπως λέτε, θα σταματήσει να έρχεται. Το μήνυμα που έχει σημασία ότι είναι στέλνεις ένα μήνυμα καθαρής αποτροπής. Τους λες πολύ απλά στη γλώσσα τους Μην μπαίνετε στη βάρκα να έρθετε στην Ελλάδα, γιατί εδώ δεν θα έχετε καλή τύχη».



«Εμένα μου έκανε συγκλονιστική εντύπωση όχι η στάση της Κωνσταντοπούλου, η οποία άρχισε να φωνάζει για τα σύνορα, τα ανοιχτά αλλά το ότι η κα Ζωή παίρνει πολύ από την ακροδεξιά. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις στις μεταφορές, έχει ψήφους και από τη Χρυσή Αυγή και από την Ελληνική Λύση (…). Η απόφαση τρίμηνης αναστολής χορήγησης ασύλου, είναι απολύτως σύννομη με το ευρωπαϊκό δίκαιο, διότι γίνεται σε έκτακτες συνθήκες για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Άρα, δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας εδώ. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Είναι σύμφωνη, το τονίζω, με το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτή η απόφαση. Η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι σύμφωνη με τη λογική. Το ΠΑΣΟΚ, και να ακούσει καλά ο κόσμος χθες δια του κ. Ανδρουλάκη τάχθηκε στην πραγματικότητα υπέρ των ανοιχτών συνόρων (…)».

«(…) Η άσκηση εξωτερικής πολιτικής σε ένα διαλυμένο κράτος που έχει δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, η μια δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, η άλλη θεωρείται περίπου επαναστατική κυβέρνηση ανταρτών κτλ δεν είναι τόσο εύκολη, ούτε γίνεται από τον καναπέ. Η Ελλάδα εκεί είχε να τηρήσει πολλές ισορροπίες, όχι εύκολες. Αν πήγαινε πολύ κοντά στον Χαφτάρ θα έμπαινε σε ευρωπαϊκή απομόνωση και θα έβαζε απέναντί της την κυβέρνηση της Τρίπολης. Δεν είναι τόσο απλά, ούτε τόσο εύκολα αυτά που λένε. Κανένας δεν έχει καταφέρει να βγάλει άκρη στη Λιβύη, όχι η Ελλάδα. Προχθές, όταν έδιωξε την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, δεν έδιωξε τον Πλεύρη. Τον Ευρωπαίο επίτροπο έδιωξε. Αυτός ήταν επικεφαλής αντιπροσωπείας».

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν χρειάζεται προανακριτική»

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υπουργός Υγείας σημείωσε χαρακτηριστικά «Άλλο πράγμα το σκάνδαλο άλλο οι διάλογοι που έχουν κυκλοφορήσει, των βουλευτών. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι βγήκαν νόμιμα στη δημοσιότητα γιατί κανένας βουλευτής δεν παρακολουθείτο νομίμως. Το κύκλωμα παρακολουθείται νομίμως και υπήρχε και βούλευμα και διάταξη του εισαγγελέα για να παρακολουθούν. Οι επισυνδέσεις των ανθρώπων του κυκλώματος ήταν νόμιμες. Το ότι αυτοί μιλάγανε με κάποιον βουλευτή, ο βουλευτής δεν διώκεται για κάτι. Δεν έχω ακούσει να υπάρχει δίωξη κατά κάποιου βουλευτή. Αυτός διατηρεί το τηλεφωνικό του απόρρητο. Δεν ξέρω γιατί η δικαιοσύνη επέτρεψε να βγουν αυτοί οι διάλογοι στη δημοσιότητα. Εγώ αν είχαν βγάλει δικό μου διάλογο θα είχα πάει στα δικαστήρια σίγουρα τον εισαγγελέα που τους είχε αφήσει να βγει στον αέρα, 100% (…)».

Όσο για εάν πρέπει να υπάρξει προανακριτική σημείωσε «Δεν μπορώ την πολιτική υποκρισία του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος ξύπνησε μια μέρα από το βαθύ πασοκικό του ύπνο και κατάλαβε ότι υπάρχουν προβλήματα στις επιδοτήσεις και δεν είχε ακούσει τίποτα για την Κρήτη. Θέλω λοιπόν, να είμαι πολύ ειλικρινής. Από αυτά που έχω δει από αυτό το φάκελο δεν υπάρχουν σοβαρές κατά τη γνώμη μου, ενδείξεις ενοχής των υπουργών, ούτε καν αποχρώσες. Κατά τη δική μου γνώμη, δεν χρειάζεται προανακριτική».

Για το πρόγραμμα αξιολόγησης των υπηρεσιών της υγείας από τους ασθενείς

Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε «Όλο αυτό ήταν μια δική μου ιδέα, η οποία ξεκινάει τη Δευτέρα, άρα, τα πρώτα SMS οι ασθενείς θα τα πάρουν την Παρασκευή. Η ιδέα λοιπόν, είναι να δώσουμε στους ασθενείς τη δυνατότητα οι ίδιοι να αξιολογούν τις υπηρεσίες που λαμβάνουν στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι αρκετά ενδελεχές το ερωτηματολόγιο. Είναι πολλαπλών απαντήσεων και διαρκεί περίπου 3,5 λεπτά για να το απαντήσεις. Ποια είναι η διαδικασία; Παίρνεις το εξιτήριο σου και μετά από 5 μέρες σου έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό σου με ένα URL κωδικό και τον ΑΜΚΑ. Δεν υπάρχει θέμα διαρροής προσωπικών δεδομένων. Μπαίνεις λοιπόν, και λες τα πάντα. Από το πως μπήκες και έκανες την αγωγή, από το αν περίμενες πολύ, από το αν είχες σεντόνια, αν ήταν καθαρά, αν εξυπηρετούσαν κτλ (…). Το να ξέρει δηλαδή, από πριν ο ασθενής ότι οι ίδιοι οι ασθενείς, το νοσοκομείο τάδε του δίνουν μεγάλη βαθμολογία, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο».

Σε ερώτηση για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μέτρου της ιχνηλάτησης των ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων ανέφερε «Θα κάνουμε και μια συνέντευξη Τύπου μέχρι τέλος Ιουλίου. Έχει μπει μέχρι στιγμής στα εξής νοσοκομεία: Ευαγγελισμό από όπου ξεκίνησε, ΓΟΝΚ στους Αγίους Αναργύρους, στην Κηφισιά, στο Γεννηματά και στο ΚΑΤ. Και τώρα ξεκινάνε αυτή την βδομάδα και στα δύο νοσοκομεία στην πρώτη ΥΠΕ. Η εικόνα είναι αρκετά έως πολύ ενθαρρυντική (…). Πλέον με το βραχιολάκι έχουμε την εξής δυνατότητα: Με το σήμα της ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών, όλο το σύστημα ξέρει ότι παρακολουθείται. Το ότι ξέρει ότι παρακολουθείται από μόνο του έχει λειτουργήσει ευεργετικά για τον ασθενή. Γι’ αυτό θα δείτε ότι η μεγαλύτερη αναμονή που έχουμε καταγράψει μέχρι σήμερα στο ΚΑΤ είναι 6,5 ώρες. Είναι η μεγαλύτερη που έχουμε βρει. Πριν από 6 μήνες, οι αναμονές ήταν 9 και 10 ώρες. Στόχος μου εμένα είναι οι 5 ώρες (στις μεγάλες εφημερίες των μεγάλων νοσοκομείων), είμαι κοντά σε αυτό (…)».

Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε «Αυτό το 8μηνο, έχουμε προσλάβει 500 τραυματιοφορείς, γιατρούς στα ΤΕΠ της Αττικής. Στην πρόσφατη πρόσκληση για γιατρούς είχαμε 100% επιτυχία. Όσες θέσεις προκηρύξαμε, βρήκαμε γιατρούς για όλες τις θέσεις. Ενισχύσαμε τα ΤΕΠ με νοσηλευτές πολλούς, βάλαμε τραυματιοφορείς σε πολλά ΤΕΠ, ολοκληρώθηκαν τα έργα του Ταμείου ανάκαμψης και σε άλλα τώρα γίνονται για να ολοκληρωθούν όπου αλλάξαμε τον τρόπο ροής των ασθενών. Με όλο αυτό τον τρόπο δώσαμε μεγάλη ταχύτητα στο σύστημα και έτσι από τις δέκα ώρες έχουμε πάει στις πεντέμισι. Πιστεύω ότι και αυτό το μισάωρο που μας λείπει μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε καλύψει».

Για το πολιτικό σκηνικό και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα: «Αν κάνει τώρα κόμμα θα έχει κάνει άλλο ένα τεράστιο λάθος στην πολιτική του διαδρομή»

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε «(…). Πιστεύω ότι αν κάνει κόμμα θα έχει κάνει άλλο ένα τεράστιο λάθος στην πολιτική του διαδρομή από τα πολλά που έχει κάνει (…). Πιστεύω ότι αν κάνει τώρα κόμμα θα έχει βλάψει πάλι τον εαυτό του. Επειδή όμως, έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι τα λάθη, τα κάνει με μεγάλη ευκολία, δεν το αποκλείω».