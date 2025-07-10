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Στους 50 πιο καινοτόμους νέους επιχειρηματίες της Ευρώπης o Γιώργος Καραβοκύρης
Επιχειρήσεις
14:33 - 10 Ιουλ 2025

Στους 50 πιο καινοτόμους νέους επιχειρηματίες της Ευρώπης o Γιώργος Καραβοκύρης

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Ο CEO της Renfluence, Γιώργος Καραβοκύρης, εντάσσεται στους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους επιχειρηματίες που θα συμμετάσχουν στο YTILI 2025 – την εμβληματική πρωτοβουλία του State Department των ΗΠΑ για ένα πρόγραμμα “γέφυρα” μεταφοράς τεχνογνωσίας και στρατηγικής δικτύωσης του καινοτόμου επιχειρηματικού κόσμου Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιλογή του κ. Καραβοκύρη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για Έλληνα επιχειρηματία στο πεδίο της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Το Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI) είναι το εμβληματικό πρόγραμμα του U.S. Department of State, πλήρως χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και υλοποιούμενο από τον οργανισμό American Councils for International Education. Ως YTILI Fellow 2025, ο CEO της Renfluence θα συμμετάσχει σε ένα υβριδικό πρόγραμμα διάρκειας 12 εβδομάδων, το οποίο περιλαμβάνει online εκπαίδευση, mentoring, networking, καθώς και μια εξατομικευμένη επαγγελματική εμπειρία διάρκειας 6 εβδομάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο συνεργασίας με αμερικανικές εταιρείες και οργανισμούς του τομέα του.

Η Renfluence, αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο influencer marketing υπηρεσιών στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας δεκάδες brands και agencies εγχώρια και στο εξωτερικό. Η εταιρεία στο πλαίσιο ανάπτυξής της εντάχθηκε το 2024 στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων - Elevate Greece, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη διασύνδεση της εγχώριας καινοτομίας με επενδυτικά και επιχειρηματικά οικοσυστήματα.

Ο CEO Γιώργος Καραβοκύρης δήλωσε:

«Η συμμετοχή μου στο YTILI 2025 είναι μια εξαιρετική τιμή και μια μοναδική ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις και την εμπειρία μου μέσα από το διεθνές επιχειρηματικό οικοσύστημα των ΗΠΑ. Στόχος μου είναι να μεταφέρω τεχνογνωσία, πρακτικές και συνεργασίες που θα βοηθήσουν το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας να εξελιχθεί περαιτέρω και να αποκτήσει περίοπτη θέση στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.»

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