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Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού
Ναυτιλία
16:38 - 31 Ιουλ 2026

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Reporter.gr Newsroom
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Η προδικαστική προσφυγή της ΟΛΘ Α.Ε. κατά της απόφασης ματαίωσης του διαγωνισμού για την παραχώρηση του λιμένα Βόλου έγινε δεκτή από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ). Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία.  

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΛΘ Α.Ε., η ΕΑΔΗΣΥ κάλεσε το Υπερταμείο να συμμορφωθεί με την απόφαση έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις νομικές κινήσεις στις οποίες είχε προχωρήσει η ΟΛΘ, προσφεύγοντας τόσο στην ΕΑΔΗΣΥ όσο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της διαδικασίας που οδήγησε στην ακύρωση του διαγωνισμού για τον λιμένα Βόλου.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν 869/2026 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η ΟΛΘ Α.Ε. ενημερώθηκε για την αιτιολόγηση της απόφασης ματαίωσης για πρώτη φορά κατά την εξέταση της προδικαστικής προσφυγής που είχε καταθέσει, καθώς η σχετική απόφαση δεν είχε προηγουμένως κοινοποιηθεί στην εταιρεία.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), σε συνέχεια της από 26.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την αναπομπή στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων της υπόθεσης που αφορά τη ματαίωση του διαγωνισμού για την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στην «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.», προκειμένου να εξεταστούν επί της ουσίας οι λόγοι που προβλήθηκαν κατά της απόφασης ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακοινώνει τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. Σ 1258/2026 απόφασή της, η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή της ΟΛΘ Α.Ε. και ακύρωσε την από 19.02.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου περί ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, δικαιώνοντας την ΟΛΘ Α.Ε., η οποία είχε ανακηρυχθεί Προτιμητέος Επενδυτής.

Περαιτέρω, η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. όρισε προθεσμία στο Υπερταμείο για τη συμμόρφωσή του με την ανωτέρω απόφαση έως την 31.08.2026.

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