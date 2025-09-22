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Τα κόμματα του χειμώνα και… ποιος φοβάται ποιον
Ανεμοδείκτης
10:10 - 22 Σεπ 2025

Τα κόμματα του χειμώνα και… ποιος φοβάται ποιον

Άγγελος Κωβαίος
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Καθώς η πολιτική περίοδος προχωρεί, οι δημοσκοπήσεις φτιάχνουν ή αποτυπώνουν κλίμα (ή και τα δύο) και όλοι κατανοούν ότι όσο και αν εξασθενεί ο Μητσοτάκης εξακολουθεί να απουσιάζει ο αξιόπιστος αντίπαλος, η κινητικότητα στο παρασκήνιο καταγράφεται έντονη. Έτσι, φαίνεται και ακούγεται ότι όσοι κάνουν σχέδια και ετοιμάζουν τις πολιτικές κινήσεις τους, μπαίνουν στην τελική ευθεία για τον χειμώνα και τις επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Τσίπρας μοιάζει έτοιμος να ανακοινώσει το νέο του κόμμα και σε αυτήν την περίπτωση πιθανώς θα πρέπει να αναμένονται αναταράξεις όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ (που θα εξαφανιστεί δηλαδή), αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, όπου είναι γνωστό ότι κάποιοι συνομιλούν με τον πρώην Πρωθυπουργό και θα έβλεπαν θετικά τη συνεργασία μαζί του. Κοντά σε ανακοινώσεις λέγεται ότι είναι ο και ο Αντώνης Σαμαράς και η πρόσφατη δήλωση του για την εκταφή θυμάτων των Τεμπών εκλήφθηκε ως ένδειξη. Ως προς αυτό το κόμμα, οι εκτιμήσεις των δημοσκόπων είναι ότι θα πρέπει να ανησυχούν σε πρώτη φάση μάλλον οι εκ δεξιών της ΝΔ.

Εν όψει αυτών, τις τελευταίες ημέρες έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις της και συζητά δίχως να αποκλείει και να διαψεύδει τα περί δημιουργίας νέου κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού. Αν και αυτό συμβεί, θα πρέπει να ανησυχούν κατ' αρχάς μάλλον η Ζωή Κωνσταντοπούλου και οι πάσης φύσεως αντισυστημικοί, αλλά και ο Τσίπρας που κάτι θα ήθελε κι αυτός να διεκδικήσει από την οργή των Τεμπών. Καλώς να έρθουν όλα αυτά λοιπόν. Ίσως από την μπαχαλοποίηση προκύψει τελικά και ένα ξεκαθάρισμα, πάντως μάλλον θα έπρεπε να σκεφτούν όλοι ποιον τελικά θα εξυπηρετήσει όλη αυτή η πολυδιάσπαση. Μπορεί και να καταφέρουν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που φαντάζονται…

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