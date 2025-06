Μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο - Τουλάχιστον 4 νεκροί

Εκτιμάται πως η συγκεκριμένη επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιποίνων για τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές βάσεις μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και στη γέφυρα της Κριμαίας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε διαμηνύσει στον Ντόναλντ Τραμπ πως η Ρωσία θα ανταποδώσει τα χτυπήματα. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι το Κίεβο έγινε στόχος drones και πυραύλων κρουζ Kalibr.

Russia killed at least 4 people in Kyiv tonight in yet another terrorist attack on Ukrainian civilians.



Search and rescue operations are currently taking place in several locations. pic.twitter.com/Ux2zDa9gPs