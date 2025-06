Η νέα στρατηγική Ζελένσκι «σφήνα» στη σχέση Τραμπ - Πούτιν

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από τη νέα επίθεσή τους στη γέφυρα της Κριμαίας, γνωστοποιώντας πως κάτω από τη γέφυρα είχαν τοποθετήσει 1.100 κιλά εκρηκτικών και πως σημειώθηκαν ζημιές στους πυλώνες της.

Τα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας ζημιές σε υποθαλάσσιους πυλώνες της γέφυρας, βασικής οδού ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

‼️Security Service of Ukraine reports a new attack on the Kerch bridge!



The operation lasted several months. Security Service agents mined the supports of the bridge and activated the first explosive device today at 4:44 am.



The underwater supports of the bridge were severely… pic.twitter.com/MdXUPbA3hr