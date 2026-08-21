Ρωσικές ασκήσεις με πυραύλους αυξάνουν την ένταση με την Ιαπωνία

Η Ρωσία πραγματοποίησε ασκήσεις με πραγματικά πυρά πυραύλων κοντά σε νησιά που διεκδικεί η Ιαπωνία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις σχέσεις με το Τόκιο, μετά την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο αμφισβητούμενο αρχιπέλαγος.

Ο Ρωσικός Στόλος του Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι ένα υποβρύχιο, ένα πολεμικό πλοίο και ένα παράκτιο αμυντικό σύστημα εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον πλοίων που λειτουργούσαν ως εικονικοί στόχοι στις θαλάσσιες περιοχές ανοιχτά των νότιων Κουρίλων Νήσων, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι νότιες Κουρίλες Νήσοι είναι γνωστές στην Ιαπωνία ως Βόρεια Εδάφη και καταλήφθηκαν από τη Ρωσία από την Ιαπωνία τις τελευταίες ημέρες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Έκτοτε αποτελούν διαρκή πηγή έντασης στις διμερείς σχέσεις.

«Η στρατιωτική ενίσχυση της Ρωσίας στα Βόρεια Εδάφη έρχεται σε αντίθεση με τη θέση της Ιαπωνίας» σχετικά με τα νησιά, δήλωσε αργά την Πέμπτη ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι, αντιδρώντας στις πληροφορίες για την άσκηση.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, Τζορτζ Γκλας, επέκρινε επίσης τις ασκήσεις.

«Η ρωσική στρατιωτική άσκηση κοντά στα Βόρεια Εδάφη είναι ακόμη μία ανεπιθύμητη ενέργεια που μόνο ενισχύει τη δυσπιστία και υπονομεύει τη σταθερότητα στην περιοχή», έγραψε την Παρασκευή σε μήνυμά του στον επίσημο λογαριασμό του στο X.

Αναλυτές ασφαλείας δήλωσαν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι παρόμοιες ασκήσεις με πυραύλους έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν και έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν την άμυνα της Ρωσίας στη Θάλασσα του Οχότσκ, μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τον ρωσικό στόλο υποβρυχίων που φέρουν βαλλιστικούς πυραύλους.

«Ο υποθετικός εχθρός, επομένως, δεν είναι η Ιαπωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τζέιμς Μπράουν, ειδικός στις σχέσεις Ρωσίας–Ιαπωνίας στο Temple University του Τόκιο. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιθυμεί επίσης να δείξει στην Κίνα πως εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρή στρατιωτική δύναμη, παρά τις απώλειες που έχει υποστεί στην Ουκρανία.

Παρόλα αυτά, η άσκηση προσθέτει νέα ένταση στις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Τόκιο, οι οποίες είχαν ήδη επιδεινωθεί όταν ο Πούτιν επισκέφθηκε για πρώτη φορά νωρίτερα αυτόν τον μήνα τα αμφισβητούμενα νησιά. Ο Ρώσος πρόεδρος φωτογραφήθηκε να επιθεωρεί μια μονάδα επεξεργασίας θαλασσινών στο νησί Ιτουρούπ, το οποίο η Ιαπωνία αποκαλεί Ετορόφου.

Η Ιάπωνας πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι χαρακτήρισε την επίσκεψη απαράδεκτη και Ιάπωνες αξιωματούχοι υπέβαλαν διαμαρτυρίες στη Ρωσία. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απάντησε καλώντας τον Ιάπωνα πρέσβη στη Μόσχα, προκειμένου να του μεταφέρει τις ρωσικές εδαφικές διεκδικήσεις για τα τέσσερα αμφισβητούμενα νησιά.

Η Ρωσία δεν είναι η μόνη χώρα που ασκεί πίεση στην Ιαπωνία. Οι σχέσεις με το Πεκίνο βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο από τότε που η Τακαΐτσι δήλωσε στα τέλη του περασμένου έτους ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να εμπλακεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση γύρω από την Ταϊβάν, ένα αυτοδιοικούμενο δημοκρατικό νησί που η Κίνα θεωρεί δικό της.

Η Κίνα, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν εκφράσει όλες τη δυσαρέσκειά τους για τα σχέδια της Ιαπωνίας να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες. Το Τόκιο υποστηρίζει ότι η αύξηση αυτή είναι απαραίτητη λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας στην Ασία, για την οποία θεωρεί υπεύθυνες την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα.

Στην ετήσια έκθεσή της για την άμυνα, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ιαπωνία χαρακτήρισε τη στενή συνεργασία μεταξύ Ρωσίας, Βόρειας Κορέας και Κίνας ως κίνδυνο για την ασφάλεια της ίδιας και των συμμάχων της.

Η Κίνα, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα κατηγορούν όλες την Ιαπωνία ότι επιστρέφει στο είδος του μιλιταρισμού που οδήγησε στην ήττα της κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ιαπωνία και σύμμαχοί της, όπως οι ΗΠΑ και οι Φιλιππίνες, απορρίπτουν αυτή την ερμηνεία.

«Οι δεξιές δυνάμεις της Ιαπωνίας, υπό την ηγεσία της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, προσπαθούν να αναβιώσουν το πνεύμα του μιλιταρισμού, κατασκευάζοντας αφηγήματα για να εξωραΐσουν τους Ιάπωνες αποικιοκράτες και να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη μεταπολεμική διεθνή τάξη», δήλωσε την Πέμπτη ο Κινέζος πρέσβης στη Ρωσία, Χανχούι Ζανγκ, σε ανακοίνωσή του προς το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.