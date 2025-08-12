ΗΠΑ: Κατά $291 δισ. αυξήθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα τον Ιούλιο
21:34 - 12 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Κατά $291 δισ. αυξήθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
Το δημοσιονομικό έλλειμμα της αμερικανικής κυβέρνησης αυξήθηκε κατά σχεδόν 20% τον Ιούλιο, φτάνοντας τα 291 δισεκατομμύρια δολάρια, παρά την αύξηση κατά 21 δισεκατομμύρια δολάρια των τελωνειακών εσόδων από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών την Τρίτη (12/8).

Το έλλειμμα για τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 19%, ή 47 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Τα έσοδα για το μήνα αυξήθηκαν κατά 2%, ή 8 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 338 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 10%, ή 56 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 630 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ρεκόρ για το μήνα.

Ο Ιούλιος φέτος είχε λιγότερες εργάσιμες ημέρες από πέρυσι, οπότε το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι η προσαρμογή για τη διαφορά θα είχε αυξήσει τα έσοδα κατά περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα ένα έλλειμμα περίπου 271 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα ακαθάριστα έσοδα από τελωνειακούς δασμούς τον Ιούλιο αυξήθηκαν σε περίπου 28 δισεκατομμύρια δολάρια από περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, λόγω των υψηλότερων δασμολογικών συντελεστών που επέβαλε ο Τραμπ.

Για τους πρώτους 10 μήνες του οικονομικού έτους, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε έλλειμμα 1,629 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένο κατά 7% ή 112 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6%, ή 262 δισεκατομμύρια δολάρια, σε 4,347 τρισεκατομμύρια δολάρια, ένα ρεκόρ για την περίοδο των 10 μηνών, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7%, ή 374 δισεκατομμύρια δολάρια, σε 5,975 τρισεκατομμύρια δολάρια, επίσης ένα ρεκόρ για την περίοδο των 10 μηνών.

