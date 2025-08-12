20:52 - 12 Αυγ 2025

Αυτοψία Δήμα στα έργα αναβάθμισης 11 σχολείων στην Κορινθία

Reporter.gr Newsroom
Τις εργασίες ανακαίνισης έντεκα σχολικών μονάδων στην Κορινθία, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», επιθεώρησε σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οι παρεμβάσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2.631.726,30 ευρώ και αφορούν τα εξής σχολεία:

  • 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων
  • Ημερήσιο Γυμνάσιο Κυράς Βρύσης – Γυμνάσιο Ισθμίας
  • 4ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κορίνθου
  • 2ο Λύκειο και 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου
  • 1ο Γυμνάσιο Νεμέας
  • Δημοτικό Σχολείο Βέλου
  • 1ο Λύκειο Κιάτου
  • 2ο Γυμνάσιο Κιάτου
  • 1ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου
  • 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου
  • 1ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

  • Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς με αποκατάσταση βλαβών σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος
  • Υγρομόνωση δωμάτων και ανακατασκευή στεγών
  • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ για πρόσβαση στα κτίρια
  • Ανακαίνιση και ανακατασκευή WC καθηγητών και μαθητών, καθώς και δημιουργία WC ΑμεΑ
  • Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ στους προαύλιους χώρους

Μετά το τέλος της αυτοψίας ο κ. Δήμας δήλωσε: «Σήμερα επισκεφθήκαμε τα σχολεία στην Κορινθία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μια εμβληματική πρωτοβουλία για την ουσιαστική αναβάθμιση των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, την οποία είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πρόκειται για ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο σε τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος μάθησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της ΚΤΥΠ Α.Ε., έχει ήδη αναθέσει τα έργα, ολοκληρώσει τις μελέτες και δρομολογήσει τα εργοτάξια σε όλη την Ελλάδα. Οι εργασίες προχωρούν με εντυπωσιακούς ρυθμούς: από τα 431 σχολεία της πρώτης φάσης, η συντριπτική πλειονότητα θα παραδοθεί εγκαίρως για την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, περνάμε άμεσα στο σχεδιασμό της δεύτερης, με στόχο να καλύψουμε και να ανακαινίσουμε ακόμα περισσότερα σχολεία σε όλη την επικράτεια. Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» είναι μια επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας και, κατ' επέκταση, στο μέλλον της Ελλάδας».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» προβλέπει παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ από δωρεά των συστημικών τραπεζών.

