Όρμπαν: Η Ρωσία έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
21:06 - 12 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη (12/8) ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πούτιν ακόμη και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, έγινε ο μόνος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπέγραψε την κοινή δήλωση σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίσει για το μέλλον της.

«Μιλάμε τώρα σαν να πρόκειται για μια κατάσταση ανοιχτού πολέμου, αλλά δεν είναι έτσι. Οι Ουκρανοί έχουν χάσει τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Όρμπαν σε συνέντευξή του στο κανάλι «Patriot» του YouTube.

«Το μόνο ερώτημα είναι πότε και υπό ποιες συνθήκες θα παραδεχτεί η Δύση, που υποστηρίζει τους Ουκρανούς, ότι αυτό έχει συμβεί και τι θα προκύψει από όλα αυτά».

Η Ουγγαρία, η οποία προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της από τη Ρωσία, αρνήθηκε να στείλει όπλα στην Ουκρανία, ενώ ο Όρμπαν αντιτίθεται έντονα στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, λέγοντας ότι θα προκαλέσει καταστροφή στους ουγγρικούς αγρότες και στην ευρύτερη οικονομία.

Η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί εκτός αποφάσεων για το μέλλον της

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι η Ευρώπη έχασε την ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν υπό την κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και τώρα κινδυνεύει να αποφασιστεί το μέλλον της χωρίς τη συμμετοχή της.

«Αν δεν είσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού», δήλωσε ο Όρμπαν, προσθέτοντας ότι αντιτάχθηκε εν μέρει στην κοινή δήλωση της ΕΕ για την Ουκρανία, καθώς έκανε την Ευρώπη να φαίνεται «γελοία και αξιολύπητη».

«Όταν δύο ηγέτες κάθονται να διαπραγματευτούν μεταξύ τους, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι... και εσύ δεν είσαι καλεσμένος, δεν τρέχεις στο τηλέφωνο, δεν τρέχεις γύρω-γύρω, δεν φωνάζεις από έξω».

