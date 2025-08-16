Ο Πούτιν επισκέφθηκε το νεκροταφείο των Ρώσων πιλότων στην Αλάσκα

Μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις δηλώσεις που έκαναν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφτηκε στρατιωτικό νεκροταφείο στην Αλάσκα στο οποίο αναπαύονται Ρώσοι πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας έκανε αναφορά στο συγκεκριμένο νεκροταφείο στις δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Τραμπ, αμέσως μετά τη συνάντησή τους και υπογράμμισε τη συνεργασία που είχαν ΗΠΑ και Ρωσία στον β' παγκόσμιο πόλεμο.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες και προτού επιστρέψει στη Μόσχα, ο Πούτιν επισκέφθηκε λοιπόν το νεκροταφείο και κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των Ρώσων πιλότων.