Ο Πούτιν επισκέφθηκε το νεκροταφείο των Ρώσων πιλότων στην Αλάσκα

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας έκανε αναφορά στο συγκεκριμένο νεκροταφείο στις δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Τραμπ, αμέσως μετά τη συνάντησή τους και υπογράμμισε τη συνεργασία που είχαν ΗΠΑ και Ρωσία στον β' παγκόσμιο πόλεμο.
Αφού ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες και προτού επιστρέψει στη Μόσχα, ο Πούτιν επισκέφθηκε λοιπόν το νεκροταφείο και κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των Ρώσων πιλότων.
?? After his meeting with Donald Trump, Vladimir Putin laid flowers at the graves of Soviet pilots in Alaska. pic.twitter.com/tr9Dtu5N2R— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 15, 2025