Τραμπ: Θέλω κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία σήμερα

Σε νέες του δηλώσεις λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Όπως ξεκαθάρισε, αν αυτό δεν επιτευχθεί, «δεν θα είναι ικανοποιημένος».

Όταν ρωτήθηκε τι θα θεωρούσε επιτυχία από τη συνάντηση, απάντησε στους δημοσιογράφους μέσα από το Air Force One:

«Δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Θέλω κάποια πράγματα. Θέλω κατάπαυση του πυρός».

Διευκρίνισε μάλιστα πως αυτό δεν αφορά την Ευρώπη, «η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω», είπε χαρακτηριστικά, αλλά αναγνώρισε πως τόσο η Ευρώπη όσο και ο Ζελένσκι θα έχουν ρόλο στη διαδικασία.

Λίγο νωρίτερα, τα αεροσκάφη της αποστολής του Τραμπ —με προσωπικό ασφαλείας και εξοπλισμό— είχαν προσγειωθεί, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ιδιαίτερα κρίσιμης συνάντησης που λαμβάνει χώρα στην Αλάσκα, σχεδόν 8.000 χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο του πολέμου.

«Δεν θα κάνουμε τίποτα αν δεν τελειώσει ο πόλεμος»

Μιλώντας για τις προσδοκίες από τη συνάντηση με τον Πούτιν, ο Τραμπ υπογράμμισε τη σοβαρότητα της στιγμής, γράφοντας σε ανάρτησή του: «ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ!!!». Μέσα από το Air Force One, ανέβασε τον πήχη ακόμη περισσότερο, εκφράζοντας την πεποίθηση πως «κάτι θα προκύψει», κρίνοντας από τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας.

«Παρατήρησα ότι φέρνει μαζί του πολλούς Ρώσους επιχειρηματίες. Αυτό είναι καλό, μου αρέσει, γιατί σημαίνει ότι θέλουν να κάνουν δουλειές. Αλλά δεν θα κάνουμε τίποτα, μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος», ξεκαθάρισε.

«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της»

Σχετικά με το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε:

«Αυτό είναι απόφαση του Κιέβου. Πιστεύω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση, αλλά εγώ δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ εκ μέρους της Ουκρανίας».

Ταυτόχρονα, δεν έχασε την ευκαιρία να υπερηφανευτεί για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας επί της προεδρίας του, λέγοντας πως αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον της ρωσικής πλευράς. Η συνάντηση με τον Πούτιν, όπως φάνηκε, προσφέρει στον Τραμπ και μία ευκαιρία να απομακρύνει από τη δημοσιότητα υποθέσεις όπως αυτή του Τζέφρι Έπστιν, αλλά και την κριτική που δέχεται για παρεμβάσεις στην Ουάσινγκτον.

«Μπορώ να καθίσω στο ίδιο τραπέζι με οποιονδήποτε»

Ο Τραμπ επιχειρεί να προβάλει την εικόνα ενός ηγέτη που διαμορφώνει εξελίξεις, ενός παγκόσμιου παίκτη με επιρροή, που «μπορεί να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με οποιονδήποτε».

Ως προς τις προσδοκίες για τη συνάντηση, αναγνώρισε ότι το διακύβευμα είναι υψηλό και εξέφρασε την πεποίθηση πως κάτι θετικό θα προκύψει, χωρίς όμως να δίνει σαφείς απαντήσεις για το αν θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Όπως όλα δείχνουν, σε αυτό το κλίμα αισιόδοξης ασάφειας θα μείνουμε για κάποιες ώρες ακόμη.