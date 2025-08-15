Συνάντηση Δένδια με τον Εσθονό ομόλογό του στην Κρήτη

Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο “Χ” ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο «της ολιγοήμερης διαμονής του Εσθονού υπουργού και της συζύγου του Helin στην Κρήτη».
Στη συνάντηση, προσθέτει ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, «συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας Taavi Rõivas και η βουλευτής σύζυγός του Luisa, καθώς και ο πρώην Εσθονός βουλευτής Jaanus Rahumägi και η σύζυγος του Mirt-Marlen».
Στο πλαίσιο της ολιγοήμερης διαμονης τους στην #Κρήτη, συναντήθηκα σήμερα με τον φίλο Υπουργό Άμυνας της Εσθονίας Hanno Pevkur @HPevkur και τη σύζυγό του Helin. Στη συνάντηση μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτακης @G_Plakiotakis, ο πρώην… pic.twitter.com/5MH1g9o0v0— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 15, 2025