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Συνάντηση Δένδια με τον Εσθονό ομόλογό του στην Κρήτη
Πολιτική
21:31 - 15 Αυγ 2025

Συνάντηση Δένδια με τον Εσθονό ομόλογό του στην Κρήτη

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, με τον υπουργό Άμυνας της Εσθονίας Hanno Pevkur.

Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο “Χ” ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο «της ολιγοήμερης διαμονής του Εσθονού υπουργού και της συζύγου του Helin στην Κρήτη».

Στη συνάντηση, προσθέτει ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, «συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας Taavi Rõivas και η βουλευτής σύζυγός του Luisa, καθώς και ο πρώην Εσθονός βουλευτής Jaanus Rahumägi και η σύζυγος του Mirt-Marlen».

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