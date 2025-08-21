Ανάκαμψη στις εξαγωγές ελβετικών ρολογιών τον Ιούλιο ενόψει δασμών Τραμπ

Οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών κατέγραψαν άνοδο τον Ιούλιο, αντιστρέφοντας την πτωτική πορεία του προηγούμενου μήνα, καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους στις ΗΠΑ ενόψει της επιβολής υψηλότερων δασμών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολογιών, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,9% σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο. Ωστόσο, αν δεν υπολογιστεί η επίδραση της αμερικανικής αγοράς, οι εξαγωγές θα είχαν μειωθεί κατά 0,9%, κάτι που υποδηλώνει στασιμότητα στον κλάδο. Οι αποστολές προς την Ιαπωνία μειώθηκαν αισθητά, ενώ η Κίνα κατέγραψε πάλι αρνητικές επιδόσεις.

Η περίοδος συνέπεσε με έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις από την ελβετική πλευρά, καθώς ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προετοίμαζε την επιβολή δασμών, στο πλαίσιο της πολιτικής επαναπατρισμού της παραγωγής. Ο δασμός που επιβλήθηκε, ύψους 39%, ήταν σημαντικά υψηλότερος από εκείνον που επιβλήθηκε στην ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες, προκαλώντας ανησυχία σε εταιρείες όπως η Swatch και η Richemont.

Η ελβετική κυβέρνηση έχει προτείνει νέους όρους στις ΗΠΑ, επιχειρώντας τη μείωση του δασμού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UBS υπό τον Μαξίμ Μποτερόν, η αύξηση του δασμού θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση έως και 0,4 ποσοστιαίων μονάδων στο ελβετικό ΑΕΠ εντός ενός έτους.

Ο αναλυτής της Vontobel, Ζαν-Φιλίπ Μπέρτσι, σημειώνει ότι οι εξαγωγές επηρεάζονται έντονα από τις ΗΠΑ, λόγω των αποστολών ενόψει των δασμών που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Αυγούστου. Παράλληλα, η αυξανόμενη «κόπωση της πολυτέλειας», η μείωση της ικανοποίησης από τις αγορές πολυτελών προϊόντων και το υποτονικό καταναλωτικό κλίμα επιβαρύνουν τις προοπτικές του κλάδου.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι οι ισχυρότερες επιδόσεις καταγράφηκαν στα ακριβότερα ρολόγια. Οι εξαγωγές ρολογιών άνω των 3.000 φράγκων αυξήθηκαν κατά 9,4%, ενώ η κατηγορία μεταξύ 200 και 500 φράγκων κατέγραψε αύξηση 7,3%. Αντιθέτως, τα φθηνότερα ρολόγια –κάτω των 200 φράγκων– σημείωσαν μείωση.