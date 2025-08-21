ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανάκαμψη στις εξαγωγές ελβετικών ρολογιών τον Ιούλιο ενόψει δασμών Τραμπ
Ειδήσεις
15:59 - 21 Αυγ 2025

Ανάκαμψη στις εξαγωγές ελβετικών ρολογιών τον Ιούλιο ενόψει δασμών Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών κατέγραψαν άνοδο τον Ιούλιο, αντιστρέφοντας την πτωτική πορεία του προηγούμενου μήνα, καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους στις ΗΠΑ ενόψει της επιβολής υψηλότερων δασμών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολογιών, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,9% σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο. Ωστόσο, αν δεν υπολογιστεί η επίδραση της αμερικανικής αγοράς, οι εξαγωγές θα είχαν μειωθεί κατά 0,9%, κάτι που υποδηλώνει στασιμότητα στον κλάδο. Οι αποστολές προς την Ιαπωνία μειώθηκαν αισθητά, ενώ η Κίνα κατέγραψε πάλι αρνητικές επιδόσεις.

Η περίοδος συνέπεσε με έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις από την ελβετική πλευρά, καθώς ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προετοίμαζε την επιβολή δασμών, στο πλαίσιο της πολιτικής επαναπατρισμού της παραγωγής. Ο δασμός που επιβλήθηκε, ύψους 39%, ήταν σημαντικά υψηλότερος από εκείνον που επιβλήθηκε στην ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες, προκαλώντας ανησυχία σε εταιρείες όπως η Swatch και η Richemont.

Η ελβετική κυβέρνηση έχει προτείνει νέους όρους στις ΗΠΑ, επιχειρώντας τη μείωση του δασμού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UBS υπό τον Μαξίμ Μποτερόν, η αύξηση του δασμού θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση έως και 0,4 ποσοστιαίων μονάδων στο ελβετικό ΑΕΠ εντός ενός έτους.

Ο αναλυτής της Vontobel, Ζαν-Φιλίπ Μπέρτσι, σημειώνει ότι οι εξαγωγές επηρεάζονται έντονα από τις ΗΠΑ, λόγω των αποστολών ενόψει των δασμών που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Αυγούστου. Παράλληλα, η αυξανόμενη «κόπωση της πολυτέλειας», η μείωση της ικανοποίησης από τις αγορές πολυτελών προϊόντων και το υποτονικό καταναλωτικό κλίμα επιβαρύνουν τις προοπτικές του κλάδου.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι οι ισχυρότερες επιδόσεις καταγράφηκαν στα ακριβότερα ρολόγια. Οι εξαγωγές ρολογιών άνω των 3.000 φράγκων αυξήθηκαν κατά 9,4%, ενώ η κατηγορία μεταξύ 200 και 500 φράγκων κατέγραψε αύξηση 7,3%. Αντιθέτως, τα φθηνότερα ρολόγια –κάτω των 200 φράγκων– σημείωσαν μείωση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας
Οικονομία

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας

ΣΕΒΕ: Διψήφια αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Στα €17,8 δισ. η αξία τους
Οικονομία

ΣΕΒΕ: Διψήφια αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Στα €17,8 δισ. η αξία τους

Στην «ασφαλή» ζώνη των $63.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για το token BEAT
Νομίσματα

Στην «ασφαλή» ζώνη των $63.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για το token BEAT

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 16:52

Morgan Stanley: Αναβαθμίζει την Ελλάδα στο Top 4 της EEMEA – Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:45

«Καμπανάκι» ΟΗΕ για Μουντιάλ: Ένας στους τέσσερις αγώνες θα διεξαχθεί σε συνθήκες ακραίας ζέστης

Πολιτική
08/06/2026 - 16:35

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:33

Λουτράκι: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά σε σπίτια – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:27

Bloomberg: Σε δοκιμασία η στρατηγική της Κομισιόν να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:24

ΕΕ κατά ρωσικού «σκιώδους στόλου»: Πράσινο φως για νηοψίες στη Μεσόγειο – Ο ρόλος της Ελλάδας

Πολιτική
08/06/2026 - 16:23

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 16:12

AEGEAN: Ενισχύει τη συνδεσιμότητα Ελλάδας - Ισλανδίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού με την Icelandair

Πολιτική
08/06/2026 - 16:09

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης – Αναμένεται η ανεξαρτητοποίησή του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:09

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι

Ναυτιλία
08/06/2026 - 16:04

Celestyal: Αναβαθμίζει την εμπειρία αγορών εν πλω μέσω της συνεργασίας της με τη Harding+

Οικονομία
08/06/2026 - 15:49

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας

Οικονομία
08/06/2026 - 15:47

ΣΕΒΕ: Διψήφια αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Στα €17,8 δισ. η αξία τους

Πολιτική
08/06/2026 - 15:36

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Μπακογιάννη: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες

Οικονομία
08/06/2026 - 15:29

Οι δύο όψεις της Ελλάδας: Οι δείκτες βελτιώνονται, αλλά οι πολίτες νιώθουν φτωχότεροι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 15:21

Σέρρες: Σύλληψη τριών ατόμων για απάτες με τη «μέθοδο του λογιστή»

Πολιτική
08/06/2026 - 15:14

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις παραγωγικές επενδύσεις για την Ελλάδα του 2030

Νομίσματα
08/06/2026 - 15:08

Στην «ασφαλή» ζώνη των $63.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για το token BEAT

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:56

Υπουργείο Παιδείας: Έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 500.000 ευρώ στην Ακαδημία Αθηνών

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:54

Το ρήγμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για τον Λίβανο βαθαίνει

Υγεία
08/06/2026 - 14:45

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Γιορτάζει τη συμπλήρωση 149 ετών προσφοράς με μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:23

Στο κοιμητήριο Παπάγου το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά (video)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 14:22

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση

Πολιτική
08/06/2026 - 14:16

Φαραντούρης: Η έκθεση της Κομισιόν δεν είναι για πανηγυρισμούς - Αναδεικνύει σοβαρές στρεβλώσεις

Πολιτική
08/06/2026 - 14:14

Μίνι ανασχηματισμός με ντόμινο: Ο Κώτσηρας στη θέση του Κυρανάκη, ο Μαρκόπουλος στο ΥΠΕΘΟ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:04

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:02

Επιβεβαίωση Μαρινάκη για τον «μίνι» ανασχηματισμό - Ποιος μετακινείται στο Μεταφορών

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 14:02

ΣΕΧΒ: Ανθεκτική στις πιέσεις η ελληνική χημική βιομηχανία

Περιβάλλον
08/06/2026 - 13:59

MSC Foundation & MSC Cruises: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ημέρες Ωκεανών»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:55

Το πιο απρόσμενο οικονομικό success story στον κόσμο είναι… η Βόρεια Κορέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ