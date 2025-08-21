Ανάκαμψη στις εξαγωγές ελβετικών ρολογιών τον Ιούλιο ενόψει δασμών Τραμπ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολογιών, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,9% σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο. Ωστόσο, αν δεν υπολογιστεί η επίδραση της αμερικανικής αγοράς, οι εξαγωγές θα είχαν μειωθεί κατά 0,9%, κάτι που υποδηλώνει στασιμότητα στον κλάδο. Οι αποστολές προς την Ιαπωνία μειώθηκαν αισθητά, ενώ η Κίνα κατέγραψε πάλι αρνητικές επιδόσεις.
Η περίοδος συνέπεσε με έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις από την ελβετική πλευρά, καθώς ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προετοίμαζε την επιβολή δασμών, στο πλαίσιο της πολιτικής επαναπατρισμού της παραγωγής. Ο δασμός που επιβλήθηκε, ύψους 39%, ήταν σημαντικά υψηλότερος από εκείνον που επιβλήθηκε στην ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες, προκαλώντας ανησυχία σε εταιρείες όπως η Swatch και η Richemont.
Η ελβετική κυβέρνηση έχει προτείνει νέους όρους στις ΗΠΑ, επιχειρώντας τη μείωση του δασμού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UBS υπό τον Μαξίμ Μποτερόν, η αύξηση του δασμού θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση έως και 0,4 ποσοστιαίων μονάδων στο ελβετικό ΑΕΠ εντός ενός έτους.
Ο αναλυτής της Vontobel, Ζαν-Φιλίπ Μπέρτσι, σημειώνει ότι οι εξαγωγές επηρεάζονται έντονα από τις ΗΠΑ, λόγω των αποστολών ενόψει των δασμών που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Αυγούστου. Παράλληλα, η αυξανόμενη «κόπωση της πολυτέλειας», η μείωση της ικανοποίησης από τις αγορές πολυτελών προϊόντων και το υποτονικό καταναλωτικό κλίμα επιβαρύνουν τις προοπτικές του κλάδου.
Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι οι ισχυρότερες επιδόσεις καταγράφηκαν στα ακριβότερα ρολόγια. Οι εξαγωγές ρολογιών άνω των 3.000 φράγκων αυξήθηκαν κατά 9,4%, ενώ η κατηγορία μεταξύ 200 και 500 φράγκων κατέγραψε αύξηση 7,3%. Αντιθέτως, τα φθηνότερα ρολόγια –κάτω των 200 φράγκων– σημείωσαν μείωση.