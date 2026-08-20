ΗΠΑ: Νέος γύρος κυρώσεων κατά της Κούβας – Στο στόχαστρο εννέα οντότητες και τρία πρόσωπα

Νέες κυρώσεις σε βάρος της Κούβας ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι Ηνωμένες Πολιτείες, διευρύνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση της Αβάνας. Τα μέτρα αφορούν εννέα κουβανικές οντότητες και τρία φυσικά πρόσωπα, τα οποία η αμερικανική πλευρά κατηγορεί για δραστηριότητες που στρέφονται κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο των νέων κυρώσεων βρίσκεται το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας με τους Λαούς (ICAP), καθώς και η ηγεσία του. Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης το Υπουργείο Κατασκευών της Κούβας, ενώ στο στόχαστρο μπήκαν και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μετάλλων και των εξορύξεων.

Ρούμπιο: «Δεν θα ανεχθούμε ανατρεπτικές ενέργειες»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι το ICAP χρηματοδοτεί δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιδιώκει να εντοπίζει, να προσεγγίζει και να ριζοσπαστικοποιεί άτομα που θεωρούνται εχθρικά προς την αμερικανική κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε, το δίκτυο φέρεται να δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό μέσω εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ακόμη ότι η κουβανική κυβέρνηση επιχείρησε τις τελευταίες ημέρες να αξιοποιήσει την 100ή επέτειο από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο, προκειμένου να κινητοποιήσει υποστηρικτές και να τους προσελκύσει στην Αβάνα, όπου θα μπορούσαν να συναντηθούν και να αναπτύξουν σχέσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν προτίθεται να επιτρέψει, όπως υποστηρίζει, τη χρηματοδότηση μηχανισμών καταστολής ή τη συνέχιση δραστηριοτήτων που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει ανατρεπτικές.

Συνέχεια της πολιτικής πίεσης στην Αβάνα

Οι νέες κυρώσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει την πίεση προς την Κούβα.

Είχαν προηγηθεί οι εκτελεστικές αποφάσεις του Μαΐου, με τις οποίες διευρύνθηκαν οι περιορισμοί σε βάρος Κουβανών κυβερνητικών αξιωματούχων, μελών των δυνάμεων ασφαλείας και προσώπων ή φορέων που θεωρείται ότι τους υποστηρίζουν.

Με τις τελευταίες αποφάσεις, η Ουάσινγκτον διευρύνει περαιτέρω το εύρος των κυρώσεων, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο πολιτικούς και θεσμικούς φορείς όσο και επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον μεταλλευτικό και εξορυκτικό τομέα της Κούβας.

Οι νέες κινήσεις αναμένεται να διατηρήσουν υψηλά την ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Αβάνας, με την αμερικανική κυβέρνηση να επιμένει στη σκληρή γραμμή απέναντι στο κουβανικό καθεστώς.