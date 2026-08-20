Wall: Απώλειες άνω των 700 μονάδων για Dow – Εκτόξευση αποδόσεων και πετρέλαιο πιέζουν τις μετοχές

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη 20/8, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, παρά την έκτακτη παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών για την επαναγορά χρέους.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού μπορεί να ανακόψει το ανοδικό ράλι της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε απώλειες 704 μονάδων ή 1,32% στις 52.759,21 μονάδες, με τη μετοχή της Walmart να υποχωρεί κατά περίπου 9% και να ασκεί σημαντικές πιέσεις στον δείκτη.

Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,87% στις 7.641,16 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1% στις 26.067,166 μονάδες.

Νέα άνοδος στις αποδόσεις των Treasuries

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν και πάλι ανοδικά. Η απόδοση του 10ετούς Treasury ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 5 μονάδες βάσης, στο 4,706%, επιστρέφοντας πάνω από το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν από την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη.

Το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι θα τουλάχιστον διπλασιάσει τις επαναγορές 10ετών, 20ετών και 30ετών ομολόγων τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι το πρόγραμμα επαναγορών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο από τα 4 δισ. δολάρια που είχαν αρχικά ανακοινωθεί.

Η απόδοση του 30ετούς Treasury αυξήθηκε επίσης κατά περισσότερες από 5 μονάδες βάσης, στο 5,251%, έχοντας καταγράψει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το υψηλότερο επίπεδό της εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.

Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης

Η αγορά εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς το κατά πόσο οι επαναγορές μπορούν να ανακόψουν την άνοδο των αποδόσεων.

Ο Άνταμ Φίλιπς, managing director επενδύσεων στην EP Wealth Advisors, εκτίμησε ότι το πρόγραμμα δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα προβλήματα της αγοράς ομολόγων.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν διαρθρωτικοί παράγοντες που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο του υπουργείου Οικονομικών και της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ η ανακούφιση που έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενες παρεμβάσεις ήταν κατά κανόνα βραχύβια.

Πετρέλαιο και Ιράν επιβαρύνουν το κλίμα

Πρόσθετες πιέσεις στις μετοχές ασκεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη, μέσω Truth Social, ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τη «MOST CRUSHING ECONOMIC OPERATION EVER TAKEN AGAINST ANY COUNTRY!», περιγράφοντας την επικείμενη πολιτική ως οικονομικό πόλεμο και πρωτοφανή προσπάθεια απομόνωσης του Ιράν.

Την Πέμπτη, ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι η Ουάσινγκτον προτίθεται να επιβάλει στο Ιράν τις «σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία».

Οι εξελίξεις έδωσαν νέα ώθηση στις τιμές του αργού. Στο κλείσιμο της Πέμπτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 2,4%, στα 93,78 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό WTI παράδοσης Οκτωβρίου έκλεισε με άνοδο 2,7%, στα 86,64 δολάρια το βαρέλι.

Βαριές απώλειες για τη Walmart

Σημαντικό πλήγμα στον Dow και συνολικά στην αγορά αποτέλεσε η πτώση της Walmart, η οποία κινήθηκε προς τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή της εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Οι πωλήσεις των καταστημάτων της στις ΗΠΑ, σε συγκρίσιμη βάση, διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ και οι αναθεωρημένες προβλέψεις της εταιρείας για τα προσαρμοσμένα κέρδη του τρίτου τριμήνου και του συνόλου του έτους δεν ικανοποίησαν την αγορά.

Η Wall Street είχε πάντως προηγουμένως καταγράψει θετική συνεδρίαση, με τον S&P 500 να διακόπτει ένα σερί τριών πτωτικών συνεδριάσεων, καθώς οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων είχαν υποχωρήσει από τα υψηλά πολλών ετών μετά την ανακοίνωση του σχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για την άμβλυνση των πιέσεων στην αγορά χρέους.