Ινδονησία: Φοιτητικές διαδηλώσεις στην Τζακάρτα για την αστυνομική βία και τη διαφθορά

Ινδονήσιοι φοιτητές προγραμματίζουν διαδηλώσεις στο κτίριο του κοινοβουλίου στην πρωτεύουσα Τζακάρτα την Πέμπτη (4/9), σύμφωνα με μια φοιτητική ομάδα, καθώς η προτεινόμενη συνάντηση με την κυβέρνηση σχετικά με τις μαζικές κινητοποιήσεις που έχουν προκαλέσει το θάνατο 10 ανθρώπων δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Με επικεφαλής φοιτητές, εργαζόμενους και ομάδες για τα δικαιώματα, οι διαδηλώσεις της περασμένης εβδομάδας για την αστυνομική βία και τις προτεραιότητες των κρατικών δαπανών εκδηλώθηκαν μετά την πρόσκρουση και τον θάνατο ενός οδηγού μοτοσυκλέτας-ταξί από αστυνομικό όχημα.

Οι κινητοποιήσεις κατά καιρούς οδήγησαν σε βίαιες συγκρούσεις. Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφεραν ότι 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.000 τραυματίστηκαν σε περιστατικά λεηλασιών και ταραχών, καταδικάζοντας τη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η συμμαχία φοιτητικών οργανώσεων, γνωστή τοπικά ως BEM SI, δήλωσε πριν από τη διαδήλωση της Πέμπτης ότι «η ανησυχία του λαού δεν οφείλεται στις διαδηλώσεις στους δρόμους, αλλά στη διαφθορά και την πολιτικοποίηση του νόμου».

Δέκα φοιτητικές ενώσεις συναντήθηκαν με βουλευτές την Τετάρτη (3/9), ζητώντας ανεξάρτητη έρευνα για την αστυνομική βία και θέτοντας σε αντίθεση τα γενναιόδωρα προνόμια των βουλευτών με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των Ινδονησίων. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Βουλής προσέφερε την ευκαιρία να συναντηθούν με την κυβέρνηση την Πέμπτη, αλλά ο ηγέτης της BEM SI, Muzammil Ihsan, δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία συνέχεια στην πρόσκληση.

Τέλος, ο πρόεδρος Prabowo Subianto τόνισε ότι ο στρατός και η αστυνομία θα παραμείνουν αμετάκλητοι απέναντι στους βίαιους όχλους, υπογραμμίζοντας ότι ορισμένες από τις αναταραχές φέρουν τα σημάδια της τρομοκρατίας και της προδοσίας.