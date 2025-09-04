Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης εξαπάτησε τους Έλληνες - Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για δίκαιη οικονομία και κοινωνία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών, επιχειρηματικών, κοινωνικών φορέων και της αυτοδιοίκησης από τη Θεσσαλονίκη, επανέλαβε τις κατηγορίες του για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την πολιτική της τα τελευταία έξι χρόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, το συμπέρασμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπάτησε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες σε πολλά επίπεδα. Ειδικότερα, τόνισε ότι εξαπάτησε τη μεσαία τάξη, την επιχειρηματικότητα, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, τους καταναλωτές και ακόμη και την έννοια της «αριστείας». Επιπλέον, επισήμανε ότι εξαπάτησε και τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας υπονοούμενα για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν.

Όσον αφορά τις φοροελαφρύνσεις που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην 89η ΔΕΘ, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει οποιοδήποτε θετικό μέτρο για την επιχειρηματικότητα και τα νοικοκυριά. Ωστόσο, χαρακτήρισε υποκριτικό και κοροϊδία το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται τώρα, ενόψει πιέσεων από πολιτικές και δημοσκοπικές συνθήκες, να τάξει φοροελαφρύνσεις, όταν προηγουμένως είχε επιβάλει υπερβολική φορολογία και απορρόφησε 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε υπερπλεόνασμα. Ανέφερε ότι αυτή η πολιτική δεν είναι δίκαιη ούτε για την οικονομία, ούτε για τη Θεσσαλονίκη, ούτε για την Ελλάδα γενικότερα και ότι τα μέτρα αυτά είναι «ασπιρίνες» που δεν θα διορθώσουν την πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και παρουσίασε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική πολιτική. Οι βασικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνουν:

Εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη μείωση του ΦΠΑ: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να εφαρμοστεί η οδηγία της Ε.Ε. για τη μείωση του ΦΠΑ, που είναι υποχρεωτική, και την άμεση αναστολή του ΦΠΑ για βασικά καταναλωτικά προϊόντα και φάρμακα.

Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού του φόρου: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού του φόρου για επαγγελματίες, μικρομεσαίους, εμπόρους και επιστήμονες, διευκολύνοντας τη φορολόγηση της πραγματικής τους εισοδηματικής κατάστασης.

Καταβολή 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους: Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους.

Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και 13η σύνταξη: Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στη σύνταξη, προκειμένου να ενισχυθεί η συνταξιοδοτική πολιτική για τους πολίτες.

Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την αποδοχή της ανάγκης για ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των νοικοκυριών από υπερβολικά χρέη.

Προστασία της πρώτης κατοικίας: Το κόμμα τονίζει την ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε ρύθμιση: Προτείνεται η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών όταν μια επιχείρηση βρίσκεται σε ρύθμιση χρέους.

Δημόσιος έλεγχος της αγοράς ενέργειας και των τραπεζών: Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί για τον δημόσιο έλεγχο και τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας και των τραπεζών, ώστε να υπάρχει ισχυρός έλεγχος και διαφάνεια στους τομείς αυτούς.

Στη συνέχεια, ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση της χώρας και εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η παρακαταθήκη που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 δεν αξιοποιήθηκε σωστά. Η Ελλάδα το 2019 είχε ανακτήσει την ανάπτυξη, είχε ρυθμίσει το χρέος της και είχε βγει από τα μνημόνια με καθαρούς ρυθμούς ανάπτυξης και με πλεόνασμα. Όμως, όπως υποστήριξε, η μεγέθυνση της οικονομίας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι πραγματική ανάπτυξη, καθώς γίνεται χωρίς σχέδιο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκέντρωση κερδών στα χέρια λίγων και μεγάλες πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Ο κ. Φάμελλος υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ακρίβεια, πρώτη από το τέλος στους χαμηλούς μισθούς στην Ευρωζώνη και έχει μια από τις χαμηλότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Επιπλέον, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία και πως μόνο αυτό το σχέδιο μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια προοδευτική κατεύθυνση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει δημόσια την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της ΔΕΘ.

Τέλος, σε σχέση με την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ, ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «εξαπάτησε τη Θεσσαλονίκη» με τα σχέδια για την αναμόρφωση της περιοχής, υπογραμμίζοντας πως «έξι χρόνια χάθηκαν» και το σχέδιο παραμένει ασαφές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, δεσμεύεται για μια «δημόσια ΔΕΘ», η οποία θα ανήκει στους φορείς της πόλης και θα αποτελεί έναν σύγχρονο, ελεύθερο δημόσιο χώρο, με υψηλό πράσινο, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, με κάγκελα και επέκταση των εγκαταστάσεων.