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Φάμελλος: Έχουμε μία διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση που καταπατά το Σύνταγμα
Πολιτική
17:44 - 08 Μάι 2026

Φάμελλος: Έχουμε μία διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση που καταπατά το Σύνταγμα

Reporter.gr Newsroom
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Για «διεφθαρμένη» και «επικίνδυνη κυβέρνηση» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο 2o Οικονομικό Συνέδριο της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ, ενώ ακόμη κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως έχει επιλέξει «να υπάρξει ένα καθεστώς, το οποίο να ελέγχει χρηματοδοτήσεις, προσλήψεις και σχέσεις εξουσίας και οικονομικής λειτουργίας».  

Οι επιλογές του πρωθυπουργού – όπως είπε ο κ. Φάμελλος – αφήνουν τελικά «την Ελλάδα στο χαμηλότερο σημείο της αγοραστικής δύναμης, και ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, σε προβλήματα όπως το έλλειμμα συναλλαγών και τον πληθωρισμό».

Τα διακυβεύματα της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Αναφερόμενος στο θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος, ο ίδιος υποστήριξε πως «ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι αξιόπιστος όταν ανοίγει μια συζήτηση για το Σύνταγμα και τη Συνταγματική Αναθεώρηση, διότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να πει γιατί το παραβιάζει».

«Εμείς, λοιπόν, λέμε: δεν πρέπει να υπάρχει κανένα περιθώριο, καμία λευκή επιταγή στην προτείνουσα Βουλή. Ο προοδευτικός χώρος πρέπει να κάνει τη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, έτσι ώστε και οι εκλογές να δώσουν προοδευτική πλειοψηφία στη Βουλή και αυτή η προοδευτική πλειοψηφία να επιδιώξει να έχει συναινέσεις ώστε με πάνω από 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή να γίνουν πραγματικές προοδευτικές αλλαγές», προσέθεσε και εξήγησε:

«Όπως συλλογικές συμβάσεις, προστασία των δημόσιων αγαθών, ασφάλεια και στους δημόσιους υπαλλήλους αλλά και στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Διότι τι θέλει να κάνει με τη λεγόμενη δική του πρόταση; Ανασφάλεια στην εργασία, πιθανά για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας στο Δημόσιο; Και υποβάθμιση δημόσιων αγαθών όπως την ανώτατη παιδεία. Εμείς δεν θα συναινέσουμε σε τέτοια συζήτηση».

Η μείωση του χρέους δεν δίνει απαντήσεις στην πραγματική οικονομία

Στα οικονομικά και όσον αφορά τη μείωση του δημοσίου χρέους που προβάλλει η κυβέρνηση, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε πως «η μείωση του δημόσιου χρέους δεν δίνει απαντήσεις στην πραγματική οικονομία» και εξήγησε:

«Όταν την ίδια ώρα η χώρα καταγράφει μια πολύ μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος· – 13,4 τον Φεβρουάριο, ήταν η ανακοίνωση. Καταγράφει σήμερα έναν θηριώδη πληθωρισμό και έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και ταυτόχρονα χαμηλότερο μισθό και έλλειψη παραγωγικού μοντέλου. Άρα, το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι ελλιπές και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το κάνει με έναν σκοπό απλά επικοινωνίας, αλλά δεν τον νοιάζει η πραγματική οικονομία. Το ερώτημα δηλαδή “ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και ποια η προοπτική και του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους” μπορεί να το απαντήσει; Γιατί υπάρχει εκτίναξη των οφειλών προς την ΑΑΔΕ, αλλά και προς τα ασφαλιστικά ταμεία των επιχειρήσεων; Γιατί έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα -διαβάζω στην ανακοίνωση του πληθωρισμού σήμερα- με εκτίναξη του κόστους ενέργειας, του κόστους μεταφορών και του κόστους στέγασης;».

Συμπυκνώνοντας, υπογράμμισε: «Άρα Κράτος Δικαίου που συμπεριλαμβάνει και το θέμα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαπλοκής, που επίσης είναι μια κρίση της χώρας, αναπτυξιακό σχέδιο με προτεραιότητες, χρηματοδοτικά εργαλεία».

Καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Για τις διεργασίες στην ευρύτερη Κεντροαριστερά επανέλαβε: «Ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, συγκλίσεις με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Γιατί πράγματι, είχα ζητήσει και είχαμε ζητήσει, σε αυτή τη συζήτηση να συμμετέχει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά».

«Το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε έναν λανθασμένο, για τη χώρα και για τον προοδευτικό χώρο, μοναχικό δρόμο. Δεν μπορεί να κερδίσει, όμως, έτσι τη Δεξιά ο προοδευτικός χώρος. Ούτε ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο δεύτερο. Ψάχνουμε μια απάντηση απέναντι σε όλα αυτά που σας περιέγραψα, αλλά μια προοδευτική διέξοδο. Να φύγει το συντομότερο το καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά να υπάρχει προοδευτική διέξοδος», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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