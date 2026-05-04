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Ισραήλ: Αναβλήθηκε το δικαστήριο του Νετανιάχου για υπόθεση διαφθοράς
Ειδήσεις
11:33 - 04 Μάι 2026

Ισραήλ: Αναβλήθηκε το δικαστήριο του Νετανιάχου για υπόθεση διαφθοράς

Reporter.gr Newsroom
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Η προγραμματισμένη για σήμερα (4/5) κατάθεση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της δίκης για υποθέσεις διαφθοράς, ακυρώθηκε έπειτα από νυχτερινό αίτημα της υπεράσπισής του προς το δικαστήριο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η διοίκηση του δικαστηρίου, η ακροαματική διαδικασία δε θα πραγματοποιηθεί, μετά από σχετική ενημέρωση που ελήφθη κατά τη διάρκεια της νύχτας από τον συνήγορο υπεράσπισης, Αμίτ Χαντάντ.

Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους της απόφασης.

Ο Νετανιάχου επρόκειτο να απολογηθεί για κατηγορίες διαφθοράς, οι οποίες ενδέχεται να επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών. Η πολύχρονη δικαστική διαδικασία έχει αναβληθεί επανειλημμένα, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Γάζα και με το Ιράν.

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