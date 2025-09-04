Λισαβόνα: Στους 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Glória

Το εμβληματικό τελεφερίκ “Elevador da Glória”, που συνδέει την πλατεία Restauradores με το Bairro Alto στη Λισαβόνα, εκτροχιάστηκε την Τετάρτη (3/9)εν μέσω αιχμής και κατέληξε με καταστροφική σύγκρουση σε κτίριο. Ο απολογισμός είναι βαρύς: 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 21 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο υπεύθυνος φρένων του οχήματος.

Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν την τραγωδία σε σφάλματα του συστήματος πέδησης ή σε βλάβη του έλξης καλωδίου. Οι αρχές και η αρμόδια εισαγγελία έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα, εξετάζοντας ενδεχόμενα προβλήματα συντήρησης και καταγγελίες για δυσλειτουργίες που είχαν διατυπωθεί στο παρελθόν. Από την πλευρά της, η εταιρεία λειτουργίας υποστηρίζει ότι όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης τηρούνταν κανονικά.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους, ενώ ο δήμος της Λισαβόνας ανακοίνωσε τριήμερο πένθος. Συλλυπητήρια εξέδωσαν ξένοι ηγέτες, ανάμεσά τους και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η τραγωδία συγκλονίζει την πορτογαλική κοινωνία, καθώς το τελεφερίκ λειτουργούσε για πάνω από 140 χρόνια και αποτελούσε ένα από τα πιο γνωστά τουριστικά αξιοθέατα της πρωτεύουσας.