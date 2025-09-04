Λισαβόνα: Στους 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Glória

Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν την τραγωδία σε σφάλματα του συστήματος πέδησης ή σε βλάβη του έλξης καλωδίου. Οι αρχές και η αρμόδια εισαγγελία έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα, εξετάζοντας ενδεχόμενα προβλήματα συντήρησης και καταγγελίες για δυσλειτουργίες που είχαν διατυπωθεί στο παρελθόν. Από την πλευρά της, η εταιρεία λειτουργίας υποστηρίζει ότι όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης τηρούνταν κανονικά.
Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους, ενώ ο δήμος της Λισαβόνας ανακοίνωσε τριήμερο πένθος. Συλλυπητήρια εξέδωσαν ξένοι ηγέτες, ανάμεσά τους και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η τραγωδία συγκλονίζει την πορτογαλική κοινωνία, καθώς το τελεφερίκ λειτουργούσε για πάνω από 140 χρόνια και αποτελούσε ένα από τα πιο γνωστά τουριστικά αξιοθέατα της πρωτεύουσας.