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Λισαβόνα: Στους 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Glória
Ειδήσεις
15:51 - 04 Σεπ 2025

Λισαβόνα: Στους 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Glória

Reporter.gr Newsroom
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Το εμβληματικό τελεφερίκ “Elevador da Glória”, που συνδέει την πλατεία Restauradores με το Bairro Alto στη Λισαβόνα, εκτροχιάστηκε την Τετάρτη (3/9)εν μέσω αιχμής και κατέληξε με καταστροφική σύγκρουση σε κτίριο. Ο απολογισμός είναι βαρύς: 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 21 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο υπεύθυνος φρένων του οχήματος.

Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν την τραγωδία σε σφάλματα του συστήματος πέδησης ή σε βλάβη του έλξης καλωδίου. Οι αρχές και η αρμόδια εισαγγελία έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα, εξετάζοντας ενδεχόμενα προβλήματα συντήρησης και καταγγελίες για δυσλειτουργίες που είχαν διατυπωθεί στο παρελθόν. Από την πλευρά της, η εταιρεία λειτουργίας υποστηρίζει ότι όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης τηρούνταν κανονικά.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους, ενώ ο δήμος της Λισαβόνας ανακοίνωσε τριήμερο πένθος. Συλλυπητήρια εξέδωσαν ξένοι ηγέτες, ανάμεσά τους και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η τραγωδία συγκλονίζει την πορτογαλική κοινωνία, καθώς το τελεφερίκ λειτουργούσε για πάνω από 140 χρόνια και αποτελούσε ένα από τα πιο γνωστά τουριστικά αξιοθέατα της πρωτεύουσας.

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