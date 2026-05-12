ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανία: Διαψεύδουν έρευνα εις βάρος του Ζελένσκι για διαφθορά
Ειδήσεις
16:30 - 12 Μάι 2026

Ουκρανία: Διαψεύδουν έρευνα εις βάρος του Ζελένσκι για διαφθορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν αποτελεί στόχο κάποιας έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς από τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές, ξεκαθάρισε την Τρίτη ο επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της χώρας.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Σεμιόν Κριβονός, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Κίεβο, διέψευσε σενάρια και φήμες περί εμπλοκής του Ουκρανού προέδρου σε υποθέσεις που εξετάζονται από τις αντιδιαφθορικές αρχές.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των ουκρανικών αρχών για την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος πρώην προσωπάρχη του Ζελένσκι, υπόθεση που προκάλεσε νέο κύκλο πολιτικών και δημοσιογραφικών συζητήσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Οι ουκρανικές αρχές επιχείρησαν, μέσω των δηλώσεων Κριβονός, να διαχωρίσουν πλήρως την υπόθεση του πρώην στενού συνεργάτη του προέδρου από τον ίδιο τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή έρευνα που να τον αφορά προσωπικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία
Ειδήσεις

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries
Ειδήσεις

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος
Ειδήσεις

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού
Ειδήσεις

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:50

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:24

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ