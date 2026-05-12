Ουκρανία: Διαψεύδουν έρευνα εις βάρος του Ζελένσκι για διαφθορά

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν αποτελεί στόχο κάποιας έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς από τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές, ξεκαθάρισε την Τρίτη ο επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της χώρας.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Σεμιόν Κριβονός, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Κίεβο, διέψευσε σενάρια και φήμες περί εμπλοκής του Ουκρανού προέδρου σε υποθέσεις που εξετάζονται από τις αντιδιαφθορικές αρχές.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των ουκρανικών αρχών για την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος πρώην προσωπάρχη του Ζελένσκι, υπόθεση που προκάλεσε νέο κύκλο πολιτικών και δημοσιογραφικών συζητήσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Οι ουκρανικές αρχές επιχείρησαν, μέσω των δηλώσεων Κριβονός, να διαχωρίσουν πλήρως την υπόθεση του πρώην στενού συνεργάτη του προέδρου από τον ίδιο τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή έρευνα που να τον αφορά προσωπικά.