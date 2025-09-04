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Γεωργιάδης: Απαράδεκτες οι επιθέσεις στη Δράμα – Δεν πηγαίνω στα νοσοκομεία για να τσακώνομαι
Πολιτική
15:45 - 04 Σεπ 2025

Γεωργιάδης: Απαράδεκτες οι επιθέσεις στη Δράμα – Δεν πηγαίνω στα νοσοκομεία για να τσακώνομαι

Reporter.gr Newsroom
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Σε υψηλούς τόνους σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τα όσα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, κάνοντας λόγο για οργανωμένες προσπάθειες προπηλακισμού του.

Όπως δήλωσε στον ρ/σ Παραπολιτικά 90.1 FM, υπήρξαν δημόσιες αναρτήσεις που μιλούσαν για πυροβολισμούς, ντομάτες και ξυλοδαρμούς, ενώ σημείωσε πως ασκήθηκε και βία κατά αστυνομικών.

«Επί τρεις μέρες καλούσαν σε κινητοποιήσεις για να με προπηλακίσουν. Όρμησαν στην Αστυνομία, έσκισαν το πουκάμισο του Αστυνομικού Διευθυντή. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ, σήμερα (4/9) το πρωί, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο νοσοκομείο. Μάλιστα, ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες της Δράμας, καθώς - όπως είπε - η παρουσία του θα συνοδευόταν από ανακοινώσεις για λύσεις στα προβλήματα της περιοχής, που πλέον αναβάλλονται.

«Πρέπει να καταλάβουν κάτι: εγώ στα νοσοκομεία δεν πηγαίνω για να τσακώνομαι, πηγαίνω για να βρίσκω λύσεις. Το ΕΣΥ προχωράει, ανακαινίζεται εις βάθρον, προσλαμβάνουμε γιατρούς, πάμε πολύ καλά», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας στο Κάτω Νευροκόπι, όπου – όπως είπε – υλοποιείται σημαντικό έργο. Ο υπουργός απέδωσε τις αντιδράσεις σε πολιτικά υποκινούμενες ενέργειες και επιτέθηκε ευθέως στην Αριστερά, τονίζοντας πως «έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί της Αριστεράς».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σχετική ανακοίνωσή του, το πρωί της Πέμπτης (4/9) σχολίασε δηκτικά την απόφαση του υπουργού να ακυρώσει την προγραμματισμένη του επίσκεψη, καλώντας τον να παραιτηθεί εάν φοβάται, ενώ έκανε λόγο και για αστυνομική βία εις βάρος των συγκεντρωμένων πολιτών.

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