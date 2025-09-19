Γερμανός Υπουργός Πολιτισμού κατά Google: «Ίσως πρέπει να διαλυθεί»

Ο Γερμανός Υπουργός Πολιτισμού, Βόλφραμ Βάιμερ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο POLITICO πως «ίσως θα ήταν προτιμότερο να διαλυθεί η Google», μία τοποθέτηση που έγινε στον απόηχο της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμο ύψους 2,95 δισ. ευρώ στον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ.

Παράλληλα, η Κομισιόν πρότεινε ως λύση την πώληση τμήματος των διαφημιστικών δραστηριοτήτων της Google, θεωρώντας την ενέργεια αυτή ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του μονοπωλιακού της ρόλου στον τομέα της ψηφιακής διαφήμισης.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο Βάιμερ επεσήμανε πως η κυριαρχία της Google στη διαδικτυακή διαφήμιση έχει συνέπειες για τον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς επηρεάζει αρνητικά τόσο τη δομή τους όσο και την ίδια τη δημοκρατία, απειλώντας βασικές ελευθερίες όπως αυτή της έκφρασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τρόπος με τον οποίο δρα η εταιρεία δημιουργεί σοβαρά θεσμικά προβλήματα, αφού το εκτόπισμα της Google επηρεάζει όχι μόνο την οικονομική βιωσιμότητα του Τύπου, αλλά και τις δημοκρατικές αξίες συνολικά.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις συνεχείς διαμαρτυρίες που φθάνουν από εκδότες και δημοσιογραφικά συγκροτήματα, οι οποίοι καταγγέλλουν πως η Google επιβάλλει υπερβολικό έλεγχο στον διαφημιστικό χώρο, γεγονός που πλήττει άμεσα τις επιχειρήσεις τους και απειλεί σοβαρά την επιβίωση της ελεύθερης ενημέρωσης.

Ο Βάιμερ εξέφρασε επίσης την επιθυμία να θεσπιστεί αυστηρότερο φορολογικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως υποστήριξε, η Google σχεδόν δεν φορολογείται και «δεν επιστρέφει τίποτα στην κοινωνία», κάτι που χαρακτήρισε ως βαθύτατα άδικο.

Οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού έρχονται λίγες ημέρες μετά από νέα επίθεση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή τη ρυθμιστική πολιτική της απέναντι στις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Ο Τραμπ απείλησε με την επιβολή πρόσθετων δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες που υιοθετούν περιοριστικά μέτρα κατά των αμερικανικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Παρότι οι Βρυξέλλες απέσυραν προσωρινά την πρόταση για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ψηφιακό φόρο, η Γερμανία έχει τη νομική δυνατότητα να προχωρήσει σε εθνική πρωτοβουλία, ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή πολιτική. Ήδη από τον Μάιο, ο Βάιμερ είχε ανακοινώσει πως σκοπεύει να εφαρμόσει ψηφιακό φόρο σε εθνικό επίπεδο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστρίας.

Από την πλευρά της, η Google αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι πολλές ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους, θεωρώντας πως αυστηρότερες ρυθμίσεις και περιορισμοί μπορεί να φρενάρουν —αντί να ενισχύσουν— την καινοτομία και την ανάπτυξη στον τομέα.