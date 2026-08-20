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Exxon Mobil: Έφτασε στη Γουιάνα η 5η FPSO – Στα 250.000 βαρέλια ημερησίως η δυναμικότητα
Ειδήσεις
23:45 - 20 Αυγ 2026

Exxon Mobil: Έφτασε στη Γουιάνα η 5η FPSO – Στα 250.000 βαρέλια ημερησίως η δυναμικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Η πέμπτη πλωτή μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης πετρελαίου (FPSO) της κοινοπραξίας υπό την ηγεσία της Exxon Mobil έφτασε στα χωρικά ύδατα της Γουιάνας, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη των υπεράκτιων κοιτασμάτων της χώρας.

Η άφιξη της μονάδας «Errea Wittu» καταγράφηκε την Πέμπτη, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Η FPSO κατασκευάστηκε από την ιαπωνική MODEC στη Σιγκαπούρη και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στο έργο Uaru, το οποίο εντάσσεται στο τεράστιο υπεράκτιο κοίτασμα Stabroek.

Η νέα πλωτή μονάδα έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται παραγωγή έως και 250.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες παραγωγής της κοινοπραξίας.

Το «Errea Wittu» αναχώρησε από τη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Reuters, και πλέον βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή της Γουιάνας, όπου θα προετοιμαστεί για την έναρξη της δραστηριότητάς του στο πλαίσιο του Uaru.

Συνεργασία Exxon – MODEC

Η MODEC, πέρα από την κατασκευή της FPSO, έχει αναλάβει και τη λειτουργία και συντήρησή της για διάστημα 10 ετών, το οποίο θα ξεκινήσει από την έναρξη της πρώτης παραγωγής πετρελαίου.

Η άφιξη της πέμπτης FPSO υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη επέκταση της πετρελαϊκής δραστηριότητας στη Γουιάνα, καθώς το κοίτασμα Stabroek έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους νέους παραγωγικούς πόρους παγκοσμίως.

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