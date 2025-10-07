Έπεσαν 4,6% οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρώπη το α’ εξάμηνο

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), ο κλάδος παραμένει αντιμέτωπος με χαμηλή ζήτηση, ενισχυμένο ανταγωνισμό από χώρες με χαμηλό κόστος παραγωγής και μειωμένες εξαγωγές — παράγοντες που συνέβαλαν στη συνεχιζόμενη επιβράδυνση του τομέα.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφηκε αρνητική πορεία στους περισσότερους οικονομικούς δείκτες του κλάδου.
Συγκεκριμένα, η παραγωγή μειώθηκε κατά 6,2% στον τομέα της ένδυσης και κατά 1,5% στην κλωστοϋφαντουργία. Αξίζει να σημειωθεί πως η παραγωγή ακολουθεί καθοδική τάση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ξεκινώντας από το δεύτερο εξάμηνο του 2022.
Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε πτώση 3,5% στην ένδυση και 2,3% στην κλωστοϋφαντουργία, ενώ και οι εξαγωγές μειώθηκαν, κατά 3,6% στην ένδυση και 4,6% στην κλωστοϋφαντουργία.
Αντίθετα, οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση, και πιο συγκεκριμένα κατά 3,5% στον τομέα της ένδυσης, ενώ στην κλωστοϋφαντουργία έμειναν σχεδόν αμετάβλητες, με ελαφρά υποχώρηση -0,1%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο στις εισαγωγές κατέγραψαν τα προϊόντα από την Κίνα (αύξηση 17%) και το Μπαγκλαντές (αύξηση 9%), ενώ οι εισαγωγές από την Τουρκία μειώθηκαν κατά 6,6%.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη, αυτό συνέχισε να αυξάνεται στον τομέα της ένδυσης, καταγράφοντας άνοδο 1,0%, ενώ αντίθετα στην κλωστοϋφαντουργία σημειώθηκε πτώση 0,9%.