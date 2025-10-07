Έπεσαν 4,6% οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρώπη το α’ εξάμηνο

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας (EURATEX), η ευρωπαϊκή βιομηχανία του κλάδου εξακολούθησε να αντιμετωπίζει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 τις ίδιες δυσκολίες που είχαν επηρεάσει αρνητικά την απόδοσή της και κατά τη διάρκεια του 2024.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), ο κλάδος παραμένει αντιμέτωπος με χαμηλή ζήτηση, ενισχυμένο ανταγωνισμό από χώρες με χαμηλό κόστος παραγωγής και μειωμένες εξαγωγές — παράγοντες που συνέβαλαν στη συνεχιζόμενη επιβράδυνση του τομέα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφηκε αρνητική πορεία στους περισσότερους οικονομικούς δείκτες του κλάδου.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή μειώθηκε κατά 6,2% στον τομέα της ένδυσης και κατά 1,5% στην κλωστοϋφαντουργία. Αξίζει να σημειωθεί πως η παραγωγή ακολουθεί καθοδική τάση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ξεκινώντας από το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε πτώση 3,5% στην ένδυση και 2,3% στην κλωστοϋφαντουργία, ενώ και οι εξαγωγές μειώθηκαν, κατά 3,6% στην ένδυση και 4,6% στην κλωστοϋφαντουργία.

Αντίθετα, οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση, και πιο συγκεκριμένα κατά 3,5% στον τομέα της ένδυσης, ενώ στην κλωστοϋφαντουργία έμειναν σχεδόν αμετάβλητες, με ελαφρά υποχώρηση -0,1%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στις εισαγωγές κατέγραψαν τα προϊόντα από την Κίνα (αύξηση 17%) και το Μπαγκλαντές (αύξηση 9%), ενώ οι εισαγωγές από την Τουρκία μειώθηκαν κατά 6,6%.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη, αυτό συνέχισε να αυξάνεται στον τομέα της ένδυσης, καταγράφοντας άνοδο 1,0%, ενώ αντίθετα στην κλωστοϋφαντουργία σημειώθηκε πτώση 0,9%.