ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έπεσαν 4,6% οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρώπη το α’ εξάμηνο
Ειδήσεις
10:59 - 07 Οκτ 2025

Έπεσαν 4,6% οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρώπη το α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας (EURATEX), η ευρωπαϊκή βιομηχανία του κλάδου εξακολούθησε να αντιμετωπίζει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 τις ίδιες δυσκολίες που είχαν επηρεάσει αρνητικά την απόδοσή της και κατά τη διάρκεια του 2024.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), ο κλάδος παραμένει αντιμέτωπος με χαμηλή ζήτηση, ενισχυμένο ανταγωνισμό από χώρες με χαμηλό κόστος παραγωγής και μειωμένες εξαγωγές — παράγοντες που συνέβαλαν στη συνεχιζόμενη επιβράδυνση του τομέα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφηκε αρνητική πορεία στους περισσότερους οικονομικούς δείκτες του κλάδου.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή μειώθηκε κατά 6,2% στον τομέα της ένδυσης και κατά 1,5% στην κλωστοϋφαντουργία. Αξίζει να σημειωθεί πως η παραγωγή ακολουθεί καθοδική τάση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ξεκινώντας από το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε πτώση 3,5% στην ένδυση και 2,3% στην κλωστοϋφαντουργία, ενώ και οι εξαγωγές μειώθηκαν, κατά 3,6% στην ένδυση και 4,6% στην κλωστοϋφαντουργία.

Αντίθετα, οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση, και πιο συγκεκριμένα κατά 3,5% στον τομέα της ένδυσης, ενώ στην κλωστοϋφαντουργία έμειναν σχεδόν αμετάβλητες, με ελαφρά υποχώρηση -0,1%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στις εισαγωγές κατέγραψαν τα προϊόντα από την Κίνα (αύξηση 17%) και το Μπαγκλαντές (αύξηση 9%), ενώ οι εισαγωγές από την Τουρκία μειώθηκαν κατά 6,6%.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη, αυτό συνέχισε να αυξάνεται στον τομέα της ένδυσης, καταγράφοντας άνοδο 1,0%, ενώ αντίθετα στην κλωστοϋφαντουργία σημειώθηκε πτώση 0,9%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο
Πολιτική

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών
Οικονομία

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 2% το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το οκτάμηνο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 2% το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το οκτάμηνο

Ανάκαμψη το 2025 για το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά οι προοπτικές για το 2026 επιδεινώνονται
Ειδήσεις

Ανάκαμψη το 2025 για το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά οι προοπτικές για το 2026 επιδεινώνονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:17

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:15

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:09

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/10/2025 - 12:06

Νέες θάλασσες

Εργασιακά
09/10/2025 - 12:05

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Magazino
09/10/2025 - 12:02

«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:00

Schneider Electric και Climeworks: Συμφωνία για απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υψηλής αντοχής

Εργασιακά
09/10/2025 - 11:59

Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:54

Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:49

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Πολιτική
09/10/2025 - 11:49

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:45

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:03

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 10:59

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 10:55

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 10:46

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: H πρώτη τιμή παραγωγής θα αναγράφεται στα βασικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ