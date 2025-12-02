Ρούτε (ΝΑΤΟ): Οι ΗΠΑ, καθοριστικός παράγοντας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα αποδώσουν καρπούς και θα διασφαλίσουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες, ο κ. Ρούτε τόνισε ότι «όλοι αναγνωρίζουμε ότι η ασφάλειά μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της Ουκρανίας», ενώ εξήρε τη συνεχιζόμενη ηγετική προσπάθεια των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης.

Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσει αύριο στις Βρυξέλλες με βασικό θέμα την κατάσταση στην Ουκρανία, ακολουθούμενο από το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, όπου θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, και η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Ο κ. Ρούτε κατήγγειλε τις «ολοένα πιο βίαιες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», υπογραμμίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχοποιούν πολιτικές υποδομές, στερώντας από τους Ουκρανούς θέρμανση και ηλεκτρισμό στην αρχή του χειμώνα. Παράλληλα, σημείωσε τον ρόλο τρίτων χωρών, όπως της Κίνας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, που παρέχουν υποστήριξη στη Ρωσία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε επίσης στο μηχανισμό PURL (Priority Ukrainian Requirements List), μέσω του οποίου οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί σύμμαχοι έχουν παράσχει δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικό εξοπλισμό για την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η υποστήριξη αυτή είναι κρίσιμη για την άμυνα της χώρας και την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων.

«Η διαρκής υποστήριξη των συμμάχων είναι ζωτικής σημασίας ώστε η Ουκρανία να έχει τα απαραίτητα μέσα για να αμυνθεί σήμερα και να προστατεύσει το μέλλον της», κατέληξε ο Μαρκ Ρούτε.