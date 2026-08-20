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Καιρός: Νέος καύσωνας προ των πυλών – «40άρια» το Σαββατοκύριακο, επιμένει η ζέστη έως την Τετάρτη
Ειδήσεις
22:10 - 20 Αυγ 2026

Καιρός: Νέος καύσωνας προ των πυλών – «40άρια» το Σαββατοκύριακο, επιμένει η ζέστη έως την Τετάρτη

Reporter.gr Newsroom
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Νέο κύμα ζέστης αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή περίοδος αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον πέντε έως έξι ημέρες, ενώ η έντονη ζέστη θα επιμείνει μέχρι και την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Νικολέτα Ζιακοπούλου, το νέο θερμό κύμα δεν αναμένεται να έχει ακραία χαρακτηριστικά ως προς την έντασή του. Ωστόσο, η αυξημένη υγρασία μπορεί να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Παράλληλα, η παρατεταμένη ανομβρία και η ξηρασία σε αρκετές περιοχές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δυσμενές υπόβαθρο για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Έως 38°C από την Παρασκευή

Η άνοδος της θερμοκρασίας έχει ήδη ξεκινήσει, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα τους 38°C στη Σπάρτη. Παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται και την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, από την Παρασκευή οι βόρειοι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο αναμένεται να ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 μποφόρ. Η αστάθεια θα είναι περιορισμένη και οι πιθανότητες για τοπικές μπόρες θα αφορούν κυρίως ορεινές περιοχές.

Στα 40άρια το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο

Η κορύφωση του πρώτου θερμού κύματος αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες τοπικού καύσωνα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν κυρίως στις Σέρρες, τη Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 5-6 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και πάλι λίγες πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά.

Δευτέρα: Ενισχύεται το μελτέμι, παραμένει η ζέστη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού τη Δευτέρα, καθώς το μελτέμι στο Αιγαίο αναμένεται να ενισχυθεί στα 6 και τοπικά ενδεχομένως στα 7 μποφόρ.

Η ενίσχυση των ανέμων, ωστόσο, δεν θα συνοδευτεί από σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας. Αντίθετα, οι πολύ υψηλές τιμές θα διατηρηθούν, με τα 40άρια να επιμένουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Η θερμή εισβολή αναμένεται να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά της τουλάχιστον έως την Τετάρτη, πριν αρχίσει σταδιακά η αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dktvn8oqd9wx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αττική: Έως 38°C και ζεστές νύχτες

Στην Αττική οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της ζέστης, ωστόσο θα φτάσουν τους 37-38°C.

Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η επιβάρυνση κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η θερμοκρασία δεν αναμένεται να υποχωρεί σημαντικά. Η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά, κυρίως στα αστικά κέντρα, αναμένεται να ενισχύσουν το αίσθημα δυσφορίας.

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Η νέα άνοδος της θερμοκρασίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ξηρασία παραμένει έντονη σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους ανέμους, οι συνθήκες αυτές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Για την Παρασκευή προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 3 – υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Δυτική Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, το Αιγαίο και τμήματα της Θράκης.

Σε αυξημένη επιτήρηση αναμένεται να βρίσκονται επίσης το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη, όπου προβλέπονται ενισχυμένοι άνεμοι.

Οι επόμενες ημέρες απαιτούν αυξημένη προσοχή, καθώς ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, παρατεταμένης ξηρασίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας, τόσο για την εκδήλωση όσο και για την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dktw20eqfeb5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2026 - 21:20
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