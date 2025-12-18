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ΗΠΑ-Ταϊβάν: Πακέτο εξοπλισμών ύψους $11 δισ. εν μέσω αυξανόμενων απειλών από την Κίνα
Ειδήσεις
09:48 - 18 Δεκ 2025

ΗΠΑ-Ταϊβάν: Πακέτο εξοπλισμών ύψους $11 δισ. εν μέσω αυξανόμενων απειλών από την Κίνα

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πώληση οπλικών συστημάτων προς την Ταϊβάν συνολικής αξίας 11,15 δισ. δολαρίων, γεγονός που φέρεται να αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία εξοπλισμών προς το νησί μέχρι σήμερα, σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών από την Κίνα και εντάσεων στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Τόκιο.

Σύμφωνα με το CNBC, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει συστήματα πυροβολικού, αντιαρματικούς πυραύλους, καθώς και ανταλλακτικά για ελικόπτερα και αντιπλοϊκούς πυραύλους, και εντάσσεται στο συμπληρωματικό αμυντικό πακέτο ύψους 40 δισ. δολαρίων που είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε.

Ο πρόεδρος Λάι είχε δεσμευτεί τον προηγούμενο μήνα να ενισχύσει τις δυνατότητες αυτοάμυνας της Ταϊβάν απέναντι στις αυξανόμενες απειλές από την Κίνα, με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας έως το 2027. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Κίνα στοχεύει στην κατάληψη του νησιού μέχρι το ίδιο έτος.

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