Μπρετόν: Καταγγέλλει «Κυνήγι μαγισσών» μετά την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ – Έντονες αντιδράσεις στην ΕΕ

Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν την Τετάρτη (24/12) την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν απαγόρευση χορήγησης βίζας σε πέντε άτομα — μεταξύ αυτών και έναν πρώην επίτροπο της Ε.Ε. — για φερόμενη λογοκρισία.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε απαγορεύσεις εισόδου στις ΗΠΑ στον Τιερί Μπρετόν, πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρισκόταν πίσω από τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), καθώς και σε τέσσερις ακτιβιστές κατά της παραπληροφόρησης, κατηγορώντας τους ότι λογόκριναν αμερικανικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ λαμβάνει αποφασιστική δράση εναντίον πέντε ατόμων που ηγήθηκαν οργανωμένων προσπαθειών να εξαναγκάσουν αμερικανικές πλατφόρμες να λογοκρίνουν, να αφαιρέσουν έσοδα και να καταστείλουν αμερικανικές απόψεις με τις οποίες διαφωνούν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως μεταδίδει το CNBC.

Ο DSA υποχρεώνει τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google και η Meta να αστυνομεύουν πιο επιθετικά το παράνομο περιεχόμενο, διαφορετικά αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «αυτοί οι ριζοσπαστικοί ακτιβιστές και οι εργαλειοποιημένες ΜΚΟ έχουν προωθήσει κατασταλτικές πρακτικές λογοκρισίας από ξένα κράτη — σε κάθε περίπτωση στοχεύοντας Αμερικανούς ομιλητές και αμερικανικές εταιρείες».

Ως εκ τούτου, η είσοδός τους στις ΗΠΑ έχει «δυνητικά σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την εξωτερική πολιτική», είπε.

«Βάσει αυτών των διαπιστώσεων, το υπουργείο έλαβε μέτρα για την επιβολή περιορισμών βίζας σε παράγοντες του παγκόσμιου βιομηχανικού συμπλέγματος λογοκρισίας, οι οποίοι, ως αποτέλεσμα, θα αποκλειστούν γενικά από την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Μπρετόν, που υπηρέτησε ως επίτροπος της Ε.Ε. από το 2019 έως το 2024, έγραψε στο X: «Επέστρεψε το κυνήγι μαγισσών του ΜακΚάρθι;»

Πρόσθεσε: «Υπενθυμίζω ότι το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — του δημοκρατικά εκλεγμένου σώματός μας — και και τα 27 κράτη-μέλη ψήφισαν ομόφωνα τον DSA».

«Προς τους Αμερικανούς φίλους μας: η λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε».

«Κυνήγι μαγισσών»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «καταδίκασε σθεναρά» την απόφαση την Τετάρτη.

«Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρώπη και κοινή βασική αξία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «η Ε.Ε. είναι μια ανοικτή, βασισμένη σε κανόνες ενιαία αγορά, με το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζει την οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις δημοκρατικές της αξίες και τις διεθνείς δεσμεύσεις της».

«Οι ψηφιακοί μας κανόνες διασφαλίζουν ένα ασφαλές, δίκαιο και ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες, εφαρμόζονται δίκαια και χωρίς διακρίσεις».

Η Επιτροπή δήλωσε ότι έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τις αμερικανικές αρχές.

«Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο της ισχυρής και ζωντανής ευρωπαϊκής δημοκρατίας μας», έγραψε στο X η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτήν. Θα την προστατεύσουμε».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα του καταδικάζει τους περιορισμούς βίζας. «Αυτά τα μέτρα ισοδυναμούν με εκφοβισμό και εξαναγκασμό με στόχο την υπονόμευση της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας», ανέφερε σε δήλωσή του στο X.

«Οι ψηφιακοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετήθηκαν μέσα από μια δημοκρατική και κυρίαρχη διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο DSA δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη τρίτη χώρα, αλλά έχει σχεδιαστεί «για να διασφαλίσει ότι ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου, είναι παράνομο και στο διαδίκτυο».

Το υπόβαθρο

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για ξένους επισκέπτες και επικρίνει την Ευρώπη.

Ο Ρούμπιο δεν κατονόμασε τα άτομα στα οποία επιβλήθηκαν τα μέτρα, ωστόσο η υφυπουργός Δημόσιας Διπλωματίας Σάρα Ρότζερς τα αποκάλυψε αργότερα μέσω του X.

Μεταξύ αυτών ήταν η Γιοζεφίν Μπάλον, συμπρόεδρος της οργάνωσης HateAid και μέλος του Γερμανικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, καθώς και η συμπρόεδρός της Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ. Το CNBC έχει επικοινωνήσει μαζί τους για σχόλιο.

Οι απαγορεύσεις εντάσσονται στις προσπάθειες επιβολής μιας «κόκκινης γραμμής» για τις ΗΠΑ και την «εξωεδαφική λογοκρισία Αμερικανών», όπως τη χαρακτηρίζει η Ρότζερς.

Σε συνέντευξή της στο GB News στις 4 Δεκεμβρίου, η Ρότζερς επέκρινε τον βρετανικό Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Online Safety Act – OSA), λέγοντας ότι εφαρμόζεται εξωεδαφικά, επηρεάζοντας την ομιλία Αμερικανών πολιτών σχετικά με την αμερικανική πολιτική σε πλατφόρμες με έδρα τις ΗΠΑ.

Ο DSA της Ευρώπης και ο OSA του Ηνωμένου Βασιλείου συγκαταλέγονται στα ελάχιστα νομοθετήματα που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν την ισχύ των Big Tech και να βελτιώσουν την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Ο OSA απαιτεί επαλήθευση ηλικίας σε ιστότοπους ενηλίκων και σε αρκετές ακόμη πλατφόρμες.